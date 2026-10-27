Congreso Nacional aprueba por mayoría de votos el paquete de reformas penales

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este martes 27 de octubre por mayoría de votos el paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientado a endurecer las sanciones contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales que operan en Honduras.

Tras una jornada legislativa de más de dos horas, 118 diputados dieron luz verde a favor del paquete de reformas penales para combatir el crimen organizado. Cabe mencionar que 10 parlamentarios por el Partido Libertad y Refundación (Libre) se abstuvieron de votar.

La aprobación se produjo luego de que las autoridades legislativas sostuvieran una reunión con representantes de las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia para abordar la aplicación de las nuevas disposiciones.

El bloque de modificaciones abarca aspectos sustantivos del Código Penal, específicamente en los artículos 81, 193, 195, 570 y 587, así como a los artículos 170, 77, 184, 186, 191, 212 y 285 del Código Procesal Penal, los cuales abordan temas vinculados al régimen de penas, el tratamiento de asociaciones ilícitas y las limitaciones a beneficios de ejecución de condenas.