Reforma propone capturar a personas con tatuajes alusivos a las maras y pandillas

<b>Tegucigalpa, Honduras.</b> -Los <b>tatuajes </b>alusivos a las maras y pandillas están en el centro de una nueva propuesta de reformas penales en Honduras.El presidente del Congreso Nacional, <b>Tomás Zambrano</b>, anunció una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal que contemplan <b>capturar y procesar</b> a personas por tener <b>tatuajes </b>alusivos a maras y pandillas.La propuesta forma parte de un paquete de medidas que también incluye restricciones a<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/buscan-reformar-codigo-penal-autorizar-capturas-orden-judicial-quitar-medidas-sustitutiva-terroristas-KC32123801" target="_blank"> beneficios penitenciarios</a>, cambios en los procedimientos de allanamiento y modificaciones a la Ley de Privación de Dominio.Zambrano informó que el Poder Legislativo espera la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar con las reformas.“Estos grupos criminales le han causado mucho daño al pueblo hondureño; son los culpables de muchas muertes en Honduras, han provocado mucho dolor en los últimos 30 años en el país -añadió- y han generado muertes, violaciones, sicariato, extorsiones y desplazamientos forzados”, declaró.El titular del Legislativo sostuvo que las modificaciones buscan dotar a las instituciones de seguridad y justicia de herramientas legales para combatir a las estructuras criminales.“Hoy las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal presentan varios cambios importantes”, afirmó.