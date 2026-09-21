Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declara terroristas a MS-13, Pandilla 18 y Cartel del Diablo

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró formalmente como asociaciones terroristas a la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo, al amparo de las reformas al Código Penal. Entre las medidas anunciadas figuran un circuito especializado para delitos de terrorismo, nuevas disposiciones para el procesamiento de integrantes de estas estructuras y un régimen especial de seguridad penitenciaria.