Fernando Castro: “Ni vendiendo tamales ni vendiendo rifas” Nasralla pagaría multa de la UFTF

El diputado liberal Fernando Castro se refirió a la multa de 146 millones de lempiras impuesta por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) al excandidato presidencial Salvador Nasralla por inconsistencias señaladas en el manejo de fondos de campaña. Castro cuestionó públicamente la posibilidad de que Nasralla pueda cubrir el monto.