  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Fernando Castro: “Ni vendiendo tamales ni vendiendo rifas” Nasralla pagaría multa de la UFTF

El diputado liberal Fernando Castro se refirió a la multa de 146 millones de lempiras impuesta por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) al excandidato presidencial Salvador Nasralla por inconsistencias señaladas en el manejo de fondos de campaña. Castro cuestionó públicamente la posibilidad de que Nasralla pueda cubrir el monto.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 12:48
El Heraldo Videos