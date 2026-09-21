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Empleados del INE protestan por falta de pago
Más de 300 personas contratadas para el censo poblacional del INE en La Ceiba, protestaron este día en reclamo al pago de su salario.
Carlos Molina
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Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 13:00
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