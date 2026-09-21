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Así luce la represa Los Laureles tras subir un punto de su nivel por las lluvias

Las lluvias registradas durante los últimos días permitieron que la represa Los Laureles incrementara en un punto su nivel de almacenamiento, mostrando una recuperación en su capacidad.

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 12:57
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