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Congreso espera dictamen de la Corte Suprema para endurecer penas a grupos terroristas

Las reformas que se harán en el Congreso Nacional buscan que los delincuentes terroristas paguen las penas completas de cárcel y hacer allanamientos sin orden jucidial

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 12:03
Congreso espera dictamen de la Corte Suprema para endurecer penas a grupos terroristas

El pleno del Congreso Nacional discutirá y aprobará más reformas penales contra los criminales terroristas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional sigue a la espera del dictamen constitucional emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar en la discusión de reformas sustanciales al Código Penal y al Código Procesal Penal.

La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad, busca endurecer los castigos y eliminar beneficios procesales a integrantes de estructuras criminales categorizadas bajo la figura de organizaciones terroristas.

El procedimiento parlamentario requiere la opinión técnica previa del Poder Judicial antes de someter el dictamen final a debate y aprobación de la cámara legislativa.

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"Como corresponde al Congreso Nacional, mandamos a la Corte Suprema de Justicia pedir la opinión específicamente a la Sala de lo Penal", confirmó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

El paquete de reformas remitido por el Ejecutivo plantea modificaciones severas en la ejecución de penas, prohibiendo que los condenados por terrorismo accedan a libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena.

Bajo el nuevo esquema normativo planteado, quienes sean declarados culpables por estos delitos deberán cumplir la totalidad del tiempo en prisión dictado por los tribunales.

Asimismo, la normativa contempla facultar a la Policía Nacional y a la Policía Militar del Orden Público para ejecutar allanamientos in situ en operativos de emergencia contra estas estructuras.

"Esperamos que de la manera más rápida, pues, ellos den su opinión para que esto sirva de insumo para mejorar la ley que ya tenemos y endurecer las penas contra estos grupos terroristas", manifestó Ledezma.

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Las autoridades parlamentarias remarcaron que, aunque el criterio que emita la CSJ no posee carácter vinculante, resulta un insumo indispensable para evitar vicios legales en la aplicación de las sentencias.

Paralelamente, las comisiones de trabajo del Congreso Nacional avanzan en la revisión de los textos técnicos del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional.

"Aprovechando este espacio que ustedes me brindan, espero que este tema no sea un tema político y que tenga el apoyo de los 128 diputados del Congreso Nacional", enfatizo Ledezma.

La iniciativa forma parte de la estrategia estatal luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declarara oficialmente a diversas maras y pandillas bajo la denominación de grupos terroristas.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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