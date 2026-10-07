Congreso espera dictamen de la Corte Suprema para endurecer penas a grupos terroristas

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional sigue a la espera del dictamen constitucional emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar en la discusión de reformas sustanciales al Código Penal y al Código Procesal Penal. La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad, busca endurecer los castigos y eliminar beneficios procesales a integrantes de estructuras criminales categorizadas bajo la figura de organizaciones terroristas. El procedimiento parlamentario requiere la opinión técnica previa del Poder Judicial antes de someter el dictamen final a debate y aprobación de la cámara legislativa.

"Como corresponde al Congreso Nacional, mandamos a la Corte Suprema de Justicia pedir la opinión específicamente a la Sala de lo Penal", confirmó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. El paquete de reformas remitido por el Ejecutivo plantea modificaciones severas en la ejecución de penas, prohibiendo que los condenados por terrorismo accedan a libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Bajo el nuevo esquema normativo planteado, quienes sean declarados culpables por estos delitos deberán cumplir la totalidad del tiempo en prisión dictado por los tribunales. Asimismo, la normativa contempla facultar a la Policía Nacional y a la Policía Militar del Orden Público para ejecutar allanamientos in situ en operativos de emergencia contra estas estructuras. "Esperamos que de la manera más rápida, pues, ellos den su opinión para que esto sirva de insumo para mejorar la ley que ya tenemos y endurecer las penas contra estos grupos terroristas", manifestó Ledezma.