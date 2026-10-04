CSJ reporta excarcelación de cinco privados de libertad con enfermedades terminales

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco privados de libertad con enfermedades terminales fueron liberados a nivel nacional luego de que sus casos fueran revisados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las revisiones, ejecutadas por la mesa técnica de desinternamiento, dieron seguimiento a los casos de personas privadas de libertad que, debido a su condición de salud, o porque cumplen con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, pueden optar a medidas de excarcelación o libertad condicional.

La directora de la Defensa Pública del Poder Judicial, Fanny Salinas, explicó que durante el proceso se revisaron los expedientes y dictámenes médicos de internos de centros penitenciarios que permanecen hospitalizados en el Hospital Santa Rosita y el Hospital Mario Mendoza, en Tegucigalpa.

“Hemos logrado desinternar aproximadamente cinco pacientes a nivel nacional, porque estos pacientes con enfermedades terminales tienen un proceso distinto a los demás, ya que se realizan dictámenes médicos, los cuales después deben ser revisados por el juez, la defensa pública debe solicitar la audiencia y finalmente se da la excarcelación", explicó.