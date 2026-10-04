CSJ reporta excarcelación de cinco privados de libertad con enfermedades terminales

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cinco privados de libertad con enfermedades terminales fueron liberados a nivel nacional luego de que sus casos fueran revisados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las revisiones, ejecutadas por la mesa técnica de desinternamiento, dieron seguimiento a los casos de personas privadas de libertad que, debido a su condición de salud, o porque cumplen con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, pueden optar a medidas de excarcelación o libertad condicional.
La directora de la Defensa Pública del Poder Judicial, Fanny Salinas, explicó que durante el proceso se revisaron los expedientes y dictámenes médicos de internos de centros penitenciarios que permanecen hospitalizados en el Hospital Santa Rosita y el Hospital Mario Mendoza, en Tegucigalpa.
“Hemos logrado desinternar aproximadamente cinco pacientes a nivel nacional, porque estos pacientes con enfermedades terminales tienen un proceso distinto a los demás, ya que se realizan dictámenes médicos, los cuales después deben ser revisados por el juez, la defensa pública debe solicitar la audiencia y finalmente se da la excarcelación", explicó.
Solicitar la excarcelación
Según la funcionaria, los privados de libertad con enfermedades terminales siguen un procedimiento distinto al de otros casos, ya que el proceso comienza con la elaboración de dictámenes médicos que establecen su condición de salud.
"Estos documentos deben ser revisados posteriormente por el juez competente. A partir de esa valoración, la Defensa Pública solicita la audiencia para que el órgano jurisdiccional determine si corresponde conceder la medida", explicó la funcionaria.
Salinas indicó que la Defensa Pública mantiene estas coordinaciones con el Hospital Santa Rosita y el Instituto Nacional Penitenciario, con el propósito de revisar los casos de personas privadas de libertad que requieren atención especializada.
Enrolamientos
La titular de la Defensa Pública del órgano judicial informó que, hasta septiembre, se han realizado 13 enrolamientos y que, después de la Semana Morazánica, continuarán las jornadas de revisión de expedientes en el Centro Penal de Morocelí, programadas del 12 al 16 de octubre.
La mesa técnica de desinternamiento del Poder Judicial da seguimiento a los casos de personas privadas de libertad que, por su condición de salud o porque ya cumplen los requisitos legales, podrían recuperar su libertad.
Su trabajo incluye la revisión de expedientes, condiciones médicas y situaciones jurídicas que permitan determinar qué casos pueden avanzar hacia una eventual salida de los centros penitenciarios.
Entre los casos que analiza están los de personas con enfermedades terminales o problemas de salud mental, donde se toman en cuenta los dictámenes médicos y, posteriormente, corresponde a los juzgados valorar las solicitudes presentadas por la Defensa Pública.