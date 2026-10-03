TSC identifica fallas administrativas en auditorías realizadas a alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó deficiencias administrativas y operativas en varias alcaldías del país sometidas a procesos de auditoría.

Las revisiones, anunciadas el 18 de febrero, se desarrollan en municipalidades que enfrentan distintos problemas, entre ellos embargos, sobreendeudamiento, denuncias por hechos anómalos en su administración e incongruencias en sus planillas de pagos.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que algunas de las deficiencias detectadas están relacionadas con las capacidades operativas de las municipalidades y señaló que no todas cuentan con las mismas condiciones para desarrollar su gestión.

“El Tribunal siempre ha hecho auditorías y hemos visto algunas deficiencias que tienen que ver con las capacidades de algunas municipalidades; No podemos comparar una alcaldía pequeña con una grande, pero en la mayoría de los casos en que hemos identificado algunas irregularidades", explicó.

Montes agregó que el fortalecimiento también debe beneficiar a los alcaldes que asumen por primera vez el cargo, debido a que pueden desconocer el funcionamiento interno de las municipalidades.

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“No hablamos de alcaldes reelectos, hablamos de nuevos alcaldes que desconocen a veces el funcionamiento de toda la alcaldía. Creemos que, teniendo buen asesoramiento de parte de sus abogados y también de parte de sus auditores, pueden hacer un mejor desempeño, que eso es lo que espera la población: el buen manejo de los recursos públicos”, aseguró el funcionario.