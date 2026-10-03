TSC identifica fallas administrativas en auditorías realizadas a alcaldías

El TSC anunció que realizaría alrededor de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/60-alcaldias-tsc-realizara-auditorias-conocer-causas-embargos-anomalias-EP29378590" target="_blank">60 auditorías en alcaldías del país</a> que enfrentan situaciones administrativas relacionadas con embargos.Las inspecciones no se limitarían a los casos de embargos, sino que también abarcarían municipalidades con problemas de sobreendeudamiento, denuncias por hechos anómalos o incongruencias en sus planillas de pagos.Debido a la gravedad de su situación, el proceso comenzó con la corporación municipal de<b> </b>El Corpus, Choluteca, que fue <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/embargan-alcaldia-el-corpus-choluteca-63-millones-lempiras-katherine-guillen-MK29235108" target="_blank">embargada por 63<b> </b></a><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/embargan-alcaldia-el-corpus-choluteca-63-millones-lempiras-katherine-guillen-MK29235108" target="_blank">millones de lempiras.</a>El TSC inició las auditorías en las alcaldías de La Ceiba, Trujillo, Marcala, Aguanqueterique, Villa de San Antonio, San Marcos, Santa Rita (Santa Bárbara) y Oropolí, así como en la empresa municipal Aguas de Danlí, en Danlí, El Paraíso.