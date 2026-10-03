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TSC identifica fallas administrativas en auditorías realizadas a alcaldías

Las revisiones incluyen municipalidades de varios departamentos afectadas por embargos, sobreendeudamiento, denuncias administrativas e inconsistencias en sus planillas

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 12:30
TSC identifica fallas administrativas en auditorías realizadas a alcaldías

El TSC anunció el 18 de febrero el inicio de 60 auditorías a nivel nacional ante diversas irregularidades en alcaldías.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectó deficiencias administrativas y operativas en varias alcaldías del país sometidas a procesos de auditoría.

Las revisiones, anunciadas el 18 de febrero, se desarrollan en municipalidades que enfrentan distintos problemas, entre ellos embargos, sobreendeudamiento, denuncias por hechos anómalos en su administración e incongruencias en sus planillas de pagos.

El presidente del TSC, Ricardo Montes, explicó que algunas de las deficiencias detectadas están relacionadas con las capacidades operativas de las municipalidades y señaló que no todas cuentan con las mismas condiciones para desarrollar su gestión.

“El Tribunal siempre ha hecho auditorías y hemos visto algunas deficiencias que tienen que ver con las capacidades de algunas municipalidades; No podemos comparar una alcaldía pequeña con una grande, pero en la mayoría de los casos en que hemos identificado algunas irregularidades", explicó.

Montes agregó que el fortalecimiento también debe beneficiar a los alcaldes que asumen por primera vez el cargo, debido a que pueden desconocer el funcionamiento interno de las municipalidades.

“No hablamos de alcaldes reelectos, hablamos de nuevos alcaldes que desconocen a veces el funcionamiento de toda la alcaldía. Creemos que, teniendo buen asesoramiento de parte de sus abogados y también de parte de sus auditores, pueden hacer un mejor desempeño, que eso es lo que espera la población: el buen manejo de los recursos públicos”, aseguró el funcionario.

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Auditorías por embargos y otras irregularidades

El TSC anunció que realizaría alrededor de 60 auditorías en alcaldías del país que enfrentan situaciones administrativas relacionadas con embargos.

Las inspecciones no se limitarían a los casos de embargos, sino que también abarcarían municipalidades con problemas de sobreendeudamiento, denuncias por hechos anómalos o incongruencias en sus planillas de pagos.

Debido a la gravedad de su situación, el proceso comenzó con la corporación municipal de El Corpus, Choluteca, que fue embargada por 63 millones de lempiras.

El TSC inició las auditorías en las alcaldías de La Ceiba, Trujillo, Marcala, Aguanqueterique, Villa de San Antonio, San Marcos, Santa Rita (Santa Bárbara) y Oropolí, así como en la empresa municipal Aguas de Danlí, en Danlí, El Paraíso.

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Cada auditoría tendrá una duración diferente

Montes aseguró que el tiempo que tomará cada proceso dependerá de la planificación establecida por las comisiones de auditoría y del período de gestión que deba revisarse.

Además, los equipos deberán evaluar diferentes factores en cada municipalidad, por lo que la duración de las inspecciones variará según las condiciones y el período que corresponda analizar.

Las auditorías permitirán al TSC identificar las deficiencias administrativas y las necesidades de fortalecimiento que presentan las municipalidades incluidas en el proceso de revisión.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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