Los"Eternos alcaldes", ediles que llevan varios períodos en el cargo

Carlos Miranda, del Partido Liberal, logró una vez más la alcaldía de Comayagua tras ganar con 32,051 votos durante las elecciones Honduras 2025.
Este es el octavo período consecutivo que Miranda gana la alcaldía de Comayagua. Afirmó que su triunfo se debe a que su gestión está enfocada en el bienestar de la sociedad.
El candidato liberal Jorge Sandres logró la alcaldía de Santa Ana con un total de 5,569 votos.
Es la cuarta ocasión que Sandres gana el título de alcalde del municipio de Santa Ana. Ha sido alcalde desde 2014.
José Aníbal Flores, el alcalde del Partido Liberal del departamento de La Paz obtuvo 8,093 votos.
Flores se ha reelegido en tres ocasiones, lo que le permitirá cumplir un total de cuatro periodos consecutivos. Ostenta el cargo desde 2014.
Julio Antonio Avilez del Partido Nacional volvió a lograr la alcaldía del municipio de Santa Lucía, en el departamento Francisco Morazán con 3,302 votos.
Avilez cumplirá su tercer período al frente de la comuna de Santa Lucía. Ostenta el cargo desde 2018.
Wilfredo Ponce, conocido también como Wilito, fue reelecto alcalde por el Partido Nacional con 5,496 votos en el municipio de Valle de Ángeles.
"Wilito" lleva al frente de la alcaldía del municipio de Valle de Ángeles, en el departamento de Francisco Morazán, desde 2014, por lo que este será su carto período.