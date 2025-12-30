  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Los"Eternos alcaldes", ediles que llevan varios períodos en el cargo

Ocho y hasta cuatro períodos consecutivos llevan estos alcaldes en sus cargos, luego de ser reelectos en sus cargos en elecciones generales del 30 de noviembre

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 21:02
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
1 de 10

Carlos Miranda, del Partido Liberal, logró una vez más la alcaldía de Comayagua tras ganar con 32,051 votos durante las elecciones Honduras 2025.

Foto: Facebook Carlos Miranda
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
2 de 10

Este es el octavo período consecutivo que Miranda gana la alcaldía de Comayagua. Afirmó que su triunfo se debe a que su gestión está enfocada en el bienestar de la sociedad.

Foto: Facebook Carlos Miranda
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
3 de 10

El candidato liberal Jorge Sandres logró la alcaldía de Santa Ana con un total de 5,569 votos.

Foto: Facebook Jorge Sandres
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
4 de 10

Es la cuarta ocasión que Sandres gana el título de alcalde del municipio de Santa Ana. Ha sido alcalde desde 2014.

 Foto: Facebook Jorge Sandres
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
5 de 10

José Aníbal Flores, el alcalde del Partido Liberal del departamento de La Paz obtuvo 8,093 votos.

Foto: Facebook /José Aníbal Flores
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
6 de 10

Flores se ha reelegido en tres ocasiones, lo que le permitirá cumplir un total de cuatro periodos consecutivos. Ostenta el cargo desde 2014.

Foto: Facebook /José Aníbal Flores
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
7 de 10

Julio Antonio Avilez del Partido Nacional volvió a lograr la alcaldía del municipio de Santa Lucía, en el departamento Francisco Morazán con 3,302 votos.

Foto: Facebook/Julio Antonio Avilez
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
8 de 10

Avilez cumplirá su tercer período al frente de la comuna de Santa Lucía. Ostenta el cargo desde 2018.

Foto: Facebook/Julio Antonio Avilés
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
9 de 10

Wilfredo Ponce, conocido también como Wilito, fue reelecto alcalde por el Partido Nacional con 5,496 votos en el municipio de Valle de Ángeles.

 Foto: Facebook/ Wilfredo Ponce
LosEternos alcaldes, ediles que llevan varios períodos en el cargo
10 de 10

"Wilito" lleva al frente de la alcaldía del municipio de Valle de Ángeles, en el departamento de Francisco Morazán, desde 2014, por lo que este será su carto período.

Foto: Facebook/ Wilfredo Ponce
Cargar más fotos