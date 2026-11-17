Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes 17 de noviembre alerta verde para los departamentos de Cortés y Atlántida debido a las lluvias que provocará una vaguada prefrontal sobre el territorio hondureño.
La medida tendrá una vigencia de 48 horas, a partir de la 1:00 de la tarde de este martes, período durante el cual las autoridades piden a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles inundaciones.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la vaguada generará lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica en el noroccidente del país y las zonas montañosas de Olancho.
Asimismo, se pronostican precipitaciones débiles y aisladas en el resto de las regiones norte, occidental, central y oriental de Honduras.
Para el miércoles 18 de noviembre, el fenómeno continuará influyendo sobre el territorio nacional, con lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica, principalmente en el noroccidente y Atlántida.
🟢Por vaguada COPECO declara Alerta Verde en dos departamentos del país🟢 https://t.co/QUBas2PkHh— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 17, 2026
En las demás zonas del norte, occidente, centro y oriente se esperan precipitaciones débiles y aisladas, según el pronóstico de Cenaos.
Mientras tanto, para el jueves 19 de noviembre se prevé la influencia de una cuña de alta presión, que dejará lluvias en las regiones norte, central y oriental del país.
Ante estas condiciones climáticas, Copeco recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas, vados y riachuelos cuando presenten un incremento en sus caudales, debido al riesgo que representan las corrientes de agua.
También pidió limpiar tragantes, cunetas y alcantarillas cercanas a las viviendas para facilitar el paso del agua y reducir las posibilidades de inundaciones.
De igual manera, las autoridades aconsejaron no permanecer cerca de ciertas fuentes de agua durante las lluvias intensas, así como buscar lugares seguros y evitar espacios abiertos, árboles o estructuras que puedan representar un peligro.
Finalmente, Copeco llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del clima y seguir las instrucciones de las autoridades y de los organismos de primera respuesta durante la vigencia de la alerta.