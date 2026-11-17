Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes 17 de noviembre alerta verde para los departamentos de Cortés y Atlántida debido a las lluvias que provocará una vaguada prefrontal sobre el territorio hondureño.

La medida tendrá una vigencia de 48 horas, a partir de la 1:00 de la tarde de este martes, período durante el cual las autoridades piden a la población tomar las precauciones necesarias ante posibles inundaciones.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la vaguada generará lluvias y chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica en el noroccidente del país y las zonas montañosas de Olancho.

Asimismo, se pronostican precipitaciones débiles y aisladas en el resto de las regiones norte, occidental, central y oriental de Honduras.