Tegucigalpa, Honduras. -Los casos de dengue mantienen una tendencia al alza en Centroamérica, pero Honduras registra una de las cifras más elevadas de la región, por encima de Costa Rica y El Salvador, de acuerdo con los datos correspondientes a la semana epidemiológica 43.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 25 y el 31 de octubre, Costa Rica acumulaba 7,017 casos de dengue, de los cuales 363 correspondían a esa semana. En El Salvador, el registro era de 6,908 contagios, incluidos 358 nuevos diagnósticos.

En Honduras, para ese mismo período, la Secretaría de Salud (Sesal) reportó 12,908 contagios de dengue, alrededor de 5,900 más que los acumulados por Costa Rica y El Salvador.

El ritmo de nuevos diagnósticos también refleja diferencias entre los países. Costa Rica y El Salvador registraron entre 22 y 23 casos diarios durante la semana 43, mientras que en Honduras el promedio fue de aproximadamente 42 contagios al día.