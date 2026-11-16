Tegucigalpa, Honduras. -Los casos de dengue mantienen una tendencia al alza en Centroamérica, pero Honduras registra una de las cifras más elevadas de la región, por encima de Costa Rica y El Salvador, de acuerdo con los datos correspondientes a la semana epidemiológica 43.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 25 y el 31 de octubre, Costa Rica acumulaba 7,017 casos de dengue, de los cuales 363 correspondían a esa semana. En El Salvador, el registro era de 6,908 contagios, incluidos 358 nuevos diagnósticos.
En Honduras, para ese mismo período, la Secretaría de Salud (Sesal) reportó 12,908 contagios de dengue, alrededor de 5,900 más que los acumulados por Costa Rica y El Salvador.
El ritmo de nuevos diagnósticos también refleja diferencias entre los países. Costa Rica y El Salvador registraron entre 22 y 23 casos diarios durante la semana 43, mientras que en Honduras el promedio fue de aproximadamente 42 contagios al día.
Guatemala tiene el registro más alto
Aunque Honduras supera a Costa Rica y El Salvador, Guatemala presenta el mayor acumulado entre los países centroamericanos incluidos en los datos de la OPS.
El país registraba 25,513 casos de dengue, según el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 37, comprendida entre el 13 y el 19 de septiembre.
Para ese período, Guatemala diagnosticaba un promedio de 97 personas al día. Sin embargo, sus estadísticas tienen un retraso de aproximadamente seis semanas respecto a los registros de los demás países, por lo que no es posible establecer una comparación actualizada con Honduras.
Honduras acumula más contagios en noviembre
La situación epidemiológica hondureña continuó mostrando un incremento durante noviembre. Los últimos datos de la Sesal registraron un aumento acumulado de 3,939 diagnósticos de dengue, con 944 casos nuevos durante la semana epidemiológica 44, comprendida entre el 1 y el 7 de noviembre.
Asimismo, al comparar los registros de las semanas epidemiológicas 40 y 44, se observa un incremento de 3,190 casos, equivalente a un crecimiento del 29.7% en ese período.
El comportamiento de las últimas semanas plantea la posibilidad de que Honduras cierre 2026 con alrededor de 20,300 casos de dengue, si se mantiene el ritmo de nuevos diagnósticos.
La estimación toma como referencia los 13,939 casos de dengue acumulados y un promedio de 798 nuevos contagios en semanas anteriores.
De mantenerse ese comportamiento durante las ocho semanas restantes del año, se sumarían aproximadamente 6,300 diagnósticos, para alcanzar un total estimado de 20,239 casos.
Esta proyección representaría 2,871 contagios más que los registrados el año anterior, aunque el resultado dependerá de la evolución de la enfermedad durante las últimas semanas de 2026.