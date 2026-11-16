Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) habilitó este lunes 16 de noviembre el uso provisional del carril reversible en la salida al sur de Tegucigalpa. El propósito principal de esta medida es agilizar el tráfico y evitar grandes embotellamientos mientras continúan los trabajos de ampliación vial en el sector La medida contempla utilizar el carril central, identificado con líneas amarillas, para distribuir la circulación de los vehículos según el horario que corresponda.

De esta manera, la cantidad de carriles disponibles para ingresar o salir de la capital cambiará durante el día. Según la Gerencia de Movilidad Urbana, desde las 12:00 de la medianoche hasta las 12:59 del mediodía habrá dos carriles de ingreso hacia Tegucigalpa y uno de salida hacia el sur. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cambio, de la 1:00 de la tarde hasta las 11:59 de la noche, la circulación tendrá dos carriles de salida hacia el sur y uno de ingreso a la capital. La AMDC indicó que la disposición es provisional y busca agilizar los desplazamientos y reducir la congestión en uno de los principales accesos de Tegucigalpa. Asimismo, pidió a los conductores respetar la señalización vial y atender las indicaciones de los agentes de Orden Vial para evitar accidentes y facilitar el funcionamiento del carril reversible.

Trabajos en el puente Germania continúan