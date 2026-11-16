El proyecto contempla que los reclusos realicen labores productivas de alto impacto comunitario, tales como la fabricación de pupitres escolares, confección de uniformes, elaboración de bloques y el cultivo de sus propios alimentos en granjas penales.

La iniciativa, impulsada por la Presidencia del Poder Legislativo, está dirigida exclusivamente a los internos clasificados en los niveles de mínima y mediana peligrosidad.

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de que los privados de libertad contribuyan a sufragar los gastos de su manutención y reparen el daño ocasionado a la sociedad, el Congreso Nacional presentará una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional para establecer el trabajo obligatorio y de remuneración social.

El titular del Legislativo, Tomás Zambrano, adelantó que sostendrán reuniones inmediatas con las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para afinar los mecanismos operativos.

La meta de la junta directiva es socializar la normativa de forma expedita para someterla a votación y aprobarla antes de que finalice el año 2026.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Vamos a presentar una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario y otras leyes para el trabajo obligatorio y de remuneración social por parte de los privados de libertad de mínima y mediana peligrosidad; tienen que retribuirle al Estado el gasto que hace el pueblo con el pago de sus impuestos para mantener los centros penales y responder por el daño causado", afirmó Zambrano.

De acuerdo con los alcances del proyecto, la producción de mobiliario escolar será una de las prioridades para abastecer la demanda de los centros educativos públicos a nivel nacional.

Para garantizar que la medida se cumpla, el marco legal establecerá esquemas de incentivos ligados a la redención de penas o la conmutación de los días multa estipulados en el Código Penal.

En cuanto a la logística de seguridad, el diputado explicó que la mayor parte de los talleres y actividades agrícolas funcionarán al interior de los recintos carcelarios.

No obstante, el borrador deja abierta la posibilidad de que ciertos reos de mínima peligrosidad ejecuten obras públicas en el exterior, siempre bajo estricta custodia policial y militar.

"La mayoría de las labores tendrán que ejecutarse dentro de las cárceles, aunque hay ciertas actividades que perfectamente se podrían hacer fuera de los centros penales bien vigiladas, acompañadas y resguardadas por las autoridades, enfocándonos en los privados de libertad de mínima peligrosidad que puedan aportar al país", detalló Zambrano.

Honduras ya cuenta con el Decreto 101-2015, denominado Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad. Sin embargo, dicha normativa enfrentó limitaciones presupuestarias y operativas para su plena ejecución, por lo que esta nueva reforma busca endurecer su obligatoriedad y articularla con las recientes modificaciones penales en materia de seguridad.

Por otro lado, la propuesta excluye de manera categórica a los cabecillas de estructuras criminales y reclusos de alta peligrosidad.

"El régimen de máxima seguridad establece 23 horas y media dentro de la celda y 30 minutos para ejercicio, porque si a esas personas usted les da una herramienta de trabajo, la convierten en un arma para matarse entre ellos o atentar contra la vida de los demás; a ellos lo que les toca es ese régimen fuerte y duro", sentenció el presidente del Congreso Nacional.

Una vez que la iniciativa ingrese formalmente al pleno legislativo, pasará a una comisión especial de dictamen para su análisis técnico. Con esta medida, el Poder Legislativo busca reducir la carga fiscal del sistema carcelario y combatir el ocio en las cárceles del país.