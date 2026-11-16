Tegucigalpa, Honduras.- El retorno de miles de hondureños desde el extranjero continúa aumentando, y en lo que va de 2026 el Instituto Nacional de Migración (INM) reporta más de 42,000 compatriotas que regresaron al territorio.
De acuerdo con los registros migratorios, entre el 1 de enero y el 12 de noviembre, un total de 42,089 hondureños retornaron al territorio; la cifra ya se acerca al total contabilizado durante todo 2025, cuando se registraron 42,928 personas.
Es decir, que faltan apenas 839 personas para igualar la cifra del año pasado, pese a que todavía no ha concluido el calendario de 2026.
Caravana de más de 600 migrantes, incluidos hondureños, reanuda su camino hacia la frontera de México con EEUU
Los expertos indican que este año el número de compatriotas retornados podría aumentar levemente en comparación con el año pasado.
Los datos reflejan que 33,074 compatriotas ingresaron por la vía aérea, mientras que los otros 9,015 lo hicieron por la vía terrestre. Esto significa que casi ocho de cada diez personas retornadas llegaron mediante vuelos.
Del total de retornados, 34,157 son hombres, lo que representa el 81.1% del total. El resto corresponde a mujeres, niñas y niños que también han tenido que regresar al país.
Estados Unidos figura como el principal país de procedencia de los hondureños retornados, seguido de México y Guatemala, de acuerdo con los registros migratorios.
Según los datos del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de los que regresaron al territorio nacional, la mayoría son originarios de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Yoro y Comayagua.
El director del Observatorio de Migraciones, César Castillo, advirtió que Honduras recibe un promedio de 140 compatriotas deportados diariamente desde Estados Unidos.
El especialista señaló que el perfil de los que regresaron en lo que va de este año ha cambiado, debido a que ahora están regresando hondureños que permanecieron entre 15 y 20 años en territorio estadounidense.
Eso debido a las duras políticas migratorias que el Gobierno de Estados Unidos ejecuta por mandato del presidente Donald Trump.
Para el experto, esto representa un desafío adicional para las familias hondureñas y las instituciones, porque muchos de los deportados construyeron sus vidas en el extranjero, establecieron relaciones laborales y formaron hogares que ahora quedan separados por las deportaciones.
La preocupación también alcanza a los menores de edad; pues de acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) entre enero y octubre de este año retornaron 1,308 niñas y niños, de los cuales 378 viajaban sin la compañía de sus padres o familiares.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que el país necesita fortalecer los programas de reintegración para atender a quienes regresan sin recursos económicos y enfrentan dificultades para incorporarse nuevamente a sus comunidades.