Tegucigalpa, Honduras.- El retorno de miles de hondureños desde el extranjero continúa aumentando, y en lo que va de 2026 el Instituto Nacional de Migración (INM) reporta más de 42,000 compatriotas que regresaron al territorio. De acuerdo con los registros migratorios, entre el 1 de enero y el 12 de noviembre, un total de 42,089 hondureños retornaron al territorio; la cifra ya se acerca al total contabilizado durante todo 2025, cuando se registraron 42,928 personas. Es decir, que faltan apenas 839 personas para igualar la cifra del año pasado, pese a que todavía no ha concluido el calendario de 2026.

Los expertos indican que este año el número de compatriotas retornados podría aumentar levemente en comparación con el año pasado. Los datos reflejan que 33,074 compatriotas ingresaron por la vía aérea, mientras que los otros 9,015 lo hicieron por la vía terrestre. Esto significa que casi ocho de cada diez personas retornadas llegaron mediante vuelos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Del total de retornados, 34,157 son hombres, lo que representa el 81.1% del total. El resto corresponde a mujeres, niñas y niños que también han tenido que regresar al país. Estados Unidos figura como el principal país de procedencia de los hondureños retornados, seguido de México y Guatemala, de acuerdo con los registros migratorios. Según los datos del Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de los que regresaron al territorio nacional, la mayoría son originarios de Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Yoro y Comayagua. El director del Observatorio de Migraciones, César Castillo, advirtió que Honduras recibe un promedio de 140 compatriotas deportados diariamente desde Estados Unidos. El especialista señaló que el perfil de los que regresaron en lo que va de este año ha cambiado, debido a que ahora están regresando hondureños que permanecieron entre 15 y 20 años en territorio estadounidense.