Llegan 166 hondureños deportados desde EE UU y la cifra asciende a 38,657 en 2026

San Pedro Sula, Cortés.- Un total de 166 hondureños deportados desde Estados Unidos llegó este martes 27 de octubre al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, en un nuevo vuelo que eleva a 38,657 la cifra acumulada de compatriotas retornados desde territorio estadounidense.
El grupo arribó a la terminal aérea sampedrana en dos vuelos, uno de carácter militar y otro comercial, de acuerdo con los datos proporcionados sobre la llegada de los connacionales.
Del total de personas retornadas, 42 hondureños viajaron en una aeronave militar de la Fuerza Aérea estadounidense, mientras que los otros 124 llegaron en un vuelo comercial.
La llegada de estos compatriotas representa un nuevo episodio en el flujo de deportaciones desde Estados Unidos hacia Honduras, en medio de los esfuerzos por atender a quienes regresan al país tras su intento de establecerse en territorio estadounidense.
Entre los principales retos para las personas retornadas figuran la búsqueda de empleo, el acceso a oportunidades económicas y la reconstrucción de sus proyectos de vida en Honduras, luego de su salida y posterior regreso al territorio nacional.
Retorno masivo
Honduras registra un incremento en las deportaciones desde Estados Unidos y, de mantenerse esta tendencia, podría cerrar 2026 con entre 45,000 y 50,000 compatriotas retornados, según las proyecciones del abogado y experto en temas migratorios, Ilich Cornejo.
De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026, un total de 39,243 hondureños habían retornado al país desde Estados Unidos, México y Guatemala, lo que representa un promedio de 134 personas al día.
De esa cifra, 30,688 compatriotas ingresaron por vía aérea, mientras que los 8,555 restantes lo hicieron por vía terrestre, estadísticas que reflejan el flujo de hondureños que han regresado al territorio nacional durante el presente año.
Aunque los datos de 2026 abarcan únicamente los primeros diez meses del año, la cantidad de hondureños retornados ya se aproxima al total registrado durante los 12 meses de 2025, cuando el promedio diario fue de 118 personas.