Llegan 166 hondureños deportados desde EE UU y la cifra asciende a 38,657 en 2026

San Pedro Sula, Cortés.- Un total de 166 hondureños deportados desde Estados Unidos llegó este martes 27 de octubre al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, en un nuevo vuelo que eleva a 38,657 la cifra acumulada de compatriotas retornados desde territorio estadounidense.

El grupo arribó a la terminal aérea sampedrana en dos vuelos, uno de carácter militar y otro comercial, de acuerdo con los datos proporcionados sobre la llegada de los connacionales.

Del total de personas retornadas, 42 hondureños viajaron en una aeronave militar de la Fuerza Aérea estadounidense, mientras que los otros 124 llegaron en un vuelo comercial.

La llegada de estos compatriotas representa un nuevo episodio en el flujo de deportaciones desde Estados Unidos hacia Honduras, en medio de los esfuerzos por atender a quienes regresan al país tras su intento de establecerse en territorio estadounidense.