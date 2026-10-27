¿Eres refugiado en EE UU? Esto debes saber sobre el nuevo plazo del DHS

Tegucigalpa, Honduras.-El plazo para responder a una notificación que busca cancelar el estatus de refugiado en Estados Unidos se redujo de 30 a 10 días, tras una nueva regla final provisional emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que modifica el tiempo disponible para presentar pruebas o solicitar una entrevista ante las autoridades migratorias. La medida afecta a extranjeros cuyo estatus de refugiado sea objeto de revisión porque las autoridades consideran que no cumplían con la definición legal para recibir esa protección cuando fueron admitidos en el país.

¿Qué cambia con la nueva regla?

La modificación de la sección 8 CFR 207.9 del Código de Regulaciones Federales establece que los refugiados tendrán 10 días calendario para responder a una Notificación de Intención de Terminación (NOIT, por sus siglas en inglés). El plazo comienza a partir de la emisión y entrega formal de la notificación. Si el último día coincide con un fin de semana o un feriado federal, la fecha límite se traslada al siguiente día hábil. Cuando la notificación se envía por correo expreso, se agregan tres días al periodo establecido, para un total de 13 días para presentar la respuesta, conforme a la norma 8 CFR 103.8(b). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Qué deben hacer los refugiados que reciben una NOIT?

Las personas que reciban una notificación de este tipo pueden presentar pruebas por escrito para responder a los señalamientos de las autoridades migratorias. También tienen la opción de solicitar formalmente una entrevista oral ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Debido a la reducción del plazo, los afectados dispondrán de menos tiempo para reunir documentos, preparar sus argumentos y buscar representación legal antes de que se tome una decisión sobre su estatus. Por ello, es importante revisar la fecha de entrega de la notificación, identificar el plazo aplicable y presentar la respuesta o solicitud correspondiente dentro del tiempo establecido.

¿Qué ocurre si no responden dentro del plazo?

De acuerdo con el procedimiento descrito en la regla, si el refugiado no responde ni solicita una entrevista dentro del periodo establecido, pierde el derecho a rebatir los señalamientos en esa etapa y las autoridades pueden proceder a cancelar su estatus. La resolución de terminación no contempla una apelación administrativa. Además, la cancelación implica la revocación de la autorización de empleo vinculada a ese estatus y puede dar paso a un procedimiento de deportación. Las personas afectadas podrán solicitar otras formas de protección o alivio migratorio ante un juez de inmigración durante el proceso de remoción, según el marco legal aplicable.

¿A cuántos refugiados podría afectar la medida?