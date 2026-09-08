¿Solicitarás la green card? USCIS actualiza la regla de carga pública y esto debes saber

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó su guía sobre la inadmisibilidad por carga pública, una evaluación que puede afectar a ciertos migrantes que solicitan ajustar su estatus y obtener la residencia permanente, conocida como green card. La actualización fue anunciada mediante un comunicado emitido el 18 de agosto y forma parte de un cambio regulatorio impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La nueva regla comenzará a aplicarse a determinadas solicitudes de ajuste de estatus presentadas a partir del 18 de septiembre de 2026. La guía es especialmente importante para los migrantes que están en proceso de obtener la residencia permanente, ya que USCIS establece qué categorías están exentas de la evaluación de carga pública y cuáles deberán someterse a este análisis.

¿Qué significa ser considerado una carga pública?

En términos generales, la evaluación busca determinar si un extranjero podría depender principalmente de determinados beneficios públicos o fondos gubernamentales en Estados Unidos. Para tomar una decisión, los oficiales de USCIS realizan una evaluación individual de cada caso y analizan diferentes aspectos de la vida del solicitante. Entre los factores que pueden ser considerados se encuentran: La edad del migrante.

Su estado de salud.

La situación y composición familiar.

Su situación financiera.

Su educación, experiencia laboral o habilidades.

También puede evaluarse la recepción de determinados beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo, programas de vivienda, cupones de alimentos o ciertos tipos de ayuda financiera universitaria. Según USCIS, el objetivo de esta evaluación es determinar si la persona puede ser autosuficiente y evitar una dependencia de fondos financiados por los contribuyentes.

¿Quiénes están exentos de la evaluación de carga pública?

La guía de USCIS establece que varias categorías de migrantes están exentas por decisión del Congreso y, por lo tanto, no deben someterse a la evaluación de inadmisibilidad por carga pública. Entre las personas exentas se encuentran los asilados y refugiados, así como las víctimas de trata de personas y de determinados delitos que cuentan con una visa o estatus de no inmigrante U. También están incluidos los solicitantes que buscan beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano, así como determinados cubanos y haitianos, nicaragüenses y otros centroamericanos que se encuentran en procesos de ajuste de estatus contemplados por la legislación migratoria.

La lista de categorías exentas también incluye a los jóvenes inmigrantes especiales, solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS) y de registro, además de las personas que presentan una autopetición bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA). Asimismo, la exención contempla a determinados intérpretes afganos e iraquíes que trabajaron para el Gobierno de Estados Unidos y a ciertos ciudadanos sirios, húngaros y polacos que cuentan con permiso de parole, de acuerdo con la guía del organismo.

¿Quiénes sí estarán sujetos a la nueva evaluación?

La regla de carga pública sí puede aplicarse a varios grupos de migrantes que solicitan la residencia permanente mediante un ajuste de estatus. Entre ellos se encuentran los cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. También pueden estar sujetos a esta evaluación los hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses, así como los prometidos o prometidas que buscan obtener un beneficio migratorio.

La norma también alcanza a determinadas categorías de inmigrantes basados en el empleo, como trabajadores prioritarios, profesionales con títulos avanzados, inversores y trabajadores religiosos. Además, USCIS incluye dentro de los grupos sujetos a la evaluación a los inmigrantes seleccionados mediante el programa de visas de diversidad y a ciertos integrantes o personal relacionado con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

¿Qué pasa si USCIS considera que existe riesgo de carga pública?

Si un oficial determina que un migrante podría ser inadmisible únicamente por motivos relacionados con la carga pública, existe un mecanismo que podría permitir continuar con el proceso migratorio. En estos casos, el oficial puede invitar al solicitante a presentar una fianza de carga pública, también conocida como public charge bond. Si el migrante cumple con los requisitos establecidos y presenta la garantía correspondiente, USCIS podría aprobar el ajuste de estatus y permitir que la persona obtenga la residencia permanente legal.

Sin embargo, hay un aspecto importante que los solicitantes deben tener en cuenta: la fianza no puede presentarse de manera voluntaria o anticipada. USCIS únicamente permite presentar una fianza cuando el organismo emite previamente un Aviso de Intención de Denegar basado en la inadmisibilidad por carga pública. Posteriormente, si el migrante recibe la invitación correspondiente, podrá presentar la fianza mediante el formulario I-945, siguiendo las instrucciones establecidas por USCIS.

¿Desde cuándo se aplicará la nueva regla?

La nueva guía comenzará a aplicarse a partir del 18 de septiembre de 2026. Según USCIS, la medida afectará a todos los formularios I-485, Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajustar Estatus, que sean presentados en papel o de manera electrónica desde esa fecha. Por esta razón, la fecha de presentación de la solicitud será un elemento importante para determinar qué reglas y procedimientos deben aplicarse al caso.

¿Qué deben tener en cuenta los migrantes?