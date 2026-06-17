¿Qué información puede recopilar el ICE? Así funciona la nueva aplicación Mobile Fortify

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzó a utilizar una nueva aplicación móvil denominada Mobile Fortify, una herramienta tecnológica diseñada para agilizar los procesos de identificación de personas durante operativos, controles migratorios e investigaciones autorizadas.
La plataforma funciona en teléfonos móviles utilizados por agentes federales y permite recopilar información biométrica en tiempo real para contrastarla con bases de datos gubernamentales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el sistema busca mejorar la precisión y rapidez en los procedimientos de verificación de identidad.
¿Qué información puede recopilar la aplicación?
De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la herramienta tiene la capacidad de capturar distintos tipos de datos personales y biométricos durante una interacción con un agente migratorio.
Entre la información que puede ser recolectada se encuentran fotografías faciales, huellas dactilares obtenidas mediante escaneo sin contacto, imágenes de documentos de identificación y datos extraídos digitalmente de esos documentos mediante sistemas de reconocimiento de texto.
Posteriormente, la información es enviada a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entidad encargada de compararla con registros existentes en bases de datos federales para determinar posibles coincidencias de identidad.
Migrantes deben conocer el alcance de esta tecnología
Las autoridades estadounidenses explican que Mobile Fortify utiliza herramientas de inteligencia artificial para apoyar las búsquedas biométricas; sin embargo, aseguran que la aplicación no toma decisiones por sí sola ni determina automáticamente la identidad de una persona.
Los resultados generados por el sistema son considerados únicamente una referencia para los agentes, quienes deben verificar la información mediante otros procedimientos antes de adoptar cualquier medida migratoria o legal.
El DHS también indicó que la implementación de esta tecnología está catalogada como de “alto impacto”, por lo que continúa siendo objeto de evaluaciones sobre sus efectos y alcances en materia de privacidad y protección de datos.
Para las personas migrantes, especialistas recomiendan mantener actualizados sus documentos de identificación, conocer sus derechos durante cualquier proceso de verificación y solicitar asistencia legal en caso de enfrentar procedimientos migratorios o dudas relacionadas con el manejo de su información personal.