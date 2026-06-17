¿Qué información puede recopilar el ICE? Así funciona la nueva aplicación Mobile Fortify

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzó a utilizar una nueva aplicación móvil denominada Mobile Fortify, una herramienta tecnológica diseñada para agilizar los procesos de identificación de personas durante operativos, controles migratorios e investigaciones autorizadas. La plataforma funciona en teléfonos móviles utilizados por agentes federales y permite recopilar información biométrica en tiempo real para contrastarla con bases de datos gubernamentales. Las autoridades estadounidenses sostienen que el sistema busca mejorar la precisión y rapidez en los procedimientos de verificación de identidad.

¿Qué información puede recopilar la aplicación?

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la herramienta tiene la capacidad de capturar distintos tipos de datos personales y biométricos durante una interacción con un agente migratorio. Entre la información que puede ser recolectada se encuentran fotografías faciales, huellas dactilares obtenidas mediante escaneo sin contacto, imágenes de documentos de identificación y datos extraídos digitalmente de esos documentos mediante sistemas de reconocimiento de texto. Posteriormente, la información es enviada a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entidad encargada de compararla con registros existentes en bases de datos federales para determinar posibles coincidencias de identidad.

Migrantes deben conocer el alcance de esta tecnología