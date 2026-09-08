Lionel Messi sorprende al acordar comprar histórico equipo del fútbol español

Lionel Messi sigue invirtiendo su capital y ahora se mete en el fútbol español. Ya tiene un principio de acuerdo para hacerse dueño de histórico club
El argentino Lionel Messi ya piensa en su retiro y es por eso que ha empezado a invertir su capital, claro, siempre ligado al fútbol.
Lionel Messi es uno de los jugadores que más dinero ha ganado a través del fútbol, ahora va más allá y busca tener un gran número de clubes a su nombre.
Lionel Messi ya tiene un principio de acuerdo para sumar a otro club a su lista para cuando se retire empezar a ver frutos exportando jugadores talentosos.
El futbolista argentino Leo Messi ha alcanzado un principio de acuerdcon los actuales propietarios del club para convertirse en el máximo accionista del Eldense, de la segunda División española
De completarse la operación, sería la primera vez que el futbolista argentino se convierte en propietario de un club profesional en España.
La operación podría formalizarse en los próximos días y todo va camino a que Lionel Messi sumará un nuevo club a su nombre.
Una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva o 'due diligence'.
Asimismo, quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) de España.
El argentino alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del CD Eldense, equipo que actualmente compite en la Segunda División de España.
El acuerdo por el Eldense todavía no está cerrado definitivamente; se trata de un principio de acuerdo y faltan trámites legales y la autorización del CSD.
Además del CD Eldense, Messi también suma acciones en el UE Cornellà (Tercera RFEF), Deportivo LSM (cuarta división Uruguay), Leones de Rosario Primera C (cuarta división del fútbol argentino), Inter Miami (Contemplada una participación accionaria en el futuro, después de su etapa como futbolista).