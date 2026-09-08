Lupita Jones habla del "desastroso" reinado de Fátima Bosch

Ciudad de México, México.- En plena celebración de su cumpleaños, Lupita Jones fue cuestionada sobre Fátima Bosch y calificó de "desastroso" el ambiente que rodeó su reinado. La primera mexicana en ganar el título de Miss Universo no evitó el tema y fue clara al describir el año que la tabasqueña ha tenido al frente de la corona. "Yo creo que las circunstancias que rodearon el reinado de Fátima fue lo mediático, eh, fue desastroso lo que estuvo alrededor de ella", declaró. La empresaria dirigió esa crítica al clima de escándalos que ha acompañado la gestión de Bosch desde su coronación, en noviembre de 2025, y separó ese ambiente del desempeño personal de la propia reina.

"Yo creo que ella trató de dar su mejor cara en todo momento... creo que ella trató de hacerlo mejor, pero sus circunstancias, lo que la rodearon no fueron las mejores y eso fue lo que convirtió su reinado en uno de los más mediáticos", agregó, matizando así su comentario inicial. Jones aprovechó la entrevista para lamentar el rumbo que, según su visión, han tomado los certámenes de belleza en general.

"Entonces no somos un centro de chismes, no somos una cuna de escándalos, que eso es en lo que se han convertido en este momento los concursos. Entonces la verdad es que eso es muy deprimente para quienes nos dedicamos de manera seria y profesional a esto", expresó.



Intercambios previos

La declaración se suma a una relación tensa que Jones y Bosch han sostenido a lo largo del año. En marzo, la ex Miss Universo había reprochado a la tabasqueña recomendar públicamente a las jóvenes no participar en concursos de belleza, comentario que generó una serie de respuestas entre ambas. Meses después, en agosto, Jones también se pronunció sobre un proceso legal promovido en Tailandia por Nawat Itsaragrisil, integrante de la organización Miss Universe, quien asegura que las autoridades de ese país abrieron una investigación contra Bosch por presuntos delitos de difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.