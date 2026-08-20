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Fátima Bosch visita la NASA a meses de terminar su reinado en Miss Universo

La Miss Universo mexicana recorrió el Centro Espacial Johnson y compartió imágenes de su visita, que generaron diversas reacciones en Instagram

  • Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 17:50
Fátima Bosch visita la NASA a meses de terminar su reinado en Miss Universo

La Miss Universo Fátima Bosch, de 26 años, compartió en su cuenta de la red social Instagram algunos momentos de su visita a la NASA.

 Foto: Instagram de Fátima Bosch

Estados Unidos.- Fátima Bosch visitó el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, donde fue recibida con varias sorpresas, entre ellas, un recorrido por las instalaciones y una imagen en la que aparece simulando que viajó al espacio.

A tres meses de que termine su reinado, la joven tabasqueña continúa con las actividades relacionadas con el certamen de belleza. Su más reciente destino fue el Centro Espacial Johnson, donde conoció algunos de los espacios en los que se monitorean los vuelos espaciales.

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Bosch, de 26 años, compartió en Instagram algunos momentos de su visita. Entre las imágenes destaca una en la que aparece simulando estar flotando en el espacio, con el atuendo que, según el texto original, utilizó cuando obtuvo la corona de Miss Universo 2026.

La publicación también incluye una fotografía en la que muestra un peluche del doctor Simi caracterizado como astronauta, que le fue entregado por trabajadores de la NASA.

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El post acumula alrededor de 300 mil reacciones y múltiples comentarios de sus seguidores.

La visita también generó comentarios en tono de broma. Algunos usuarios hicieron referencia a la postura que Bosch adoptó en una de las fotografías, tomada frente a prototipos y naves expuestas en el centro espacial.

La reina de belleza mexicana compartió varios estados en el feed y en sus historias. Sus seguidores reaccionaron: “Sé Miss Universo para siempre, por favor”.

La reina de belleza mexicana compartió varios estados en el feed y en sus historias. Sus seguidores reaccionaron: “Sé Miss Universo para siempre, por favor”.

 (Foto: Instagram Fátima Bosch)

La reacciones de seguidores

Los seguidores compararon la posición de Bosch con la que suele adoptar un estudiante durante una fotografía grupal. La propia Miss Universo hizo referencia al comentario y compartió el meme: “Yo moleste y moleste con que me tomen una foto; la pose que hago...”.

La publicación fue musicalizada con la canción “Mi dulce niña (Na na na)”, de Kumbia Kings.

Entre las reacciones de los usuarios se leen comentarios como:

“Sé Miss Universo para siempre, por favor”.

“Toda tiesa en la foto, jajaja, te amo”.

“Miss Universe astronauta”.

“¿Vas a ir a la coronación de Miss Júpiter?”.

“MiFati Barbie favorita, eres lo máximo”.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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