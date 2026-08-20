Onda tropical avanza al occidente; lluvias no serán suficientes para aliviar la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de poca amplitud atraviesa Honduras y dejará lluvias y chubascos dispersos, principalmente en las regiones oriental y occidental del país, aunque las precipitaciones serán débiles y no representan un alivio suficiente para las zonas agrícolas que necesitan mayores acumulados.
De acuerdo con Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el fenómeno comenzó a ingresar por el oriente y avanzará durante las próximas horas hacia el centro y occidente, con una duración estimada de entre 12 y 15 horas.
“Es una onda de poca amplitud y va a dejar lluvias y chubascos en el oriente, principalmente durante el día de hoy. Mañana se desplazará hacia la parte occidental”, explicó Argeñal.
El meteorólogo detalló que la onda ya se encontraba cerca de Valle del Aguán, Colón, y continuaría desplazándose hacia el centro del territorio. Su llegada a Tegucigalpa podría ocurrir durante la tarde-noche de este jueves, mientras que en el occidente los chubascos se presentarían mañana viernes durante la mañana y parte del mediodía.
“Ya la tenemos cerca de El Aguán. Prácticamente está sobre esa zona y va a continuar avanzando. Probablemente, en horas de la tarde-noche, ya esté sobre Tegucigalpa”, señaló el director de Cenaos.
Las mayores acumulaciones se esperan en el oriente, donde los registros podrían oscilar entre cinco y 10 milímetros como máximo. Esta cantidad de agua puede generar algún beneficio puntual, pero resulta limitada frente a las necesidades de los cultivos afectados por la falta de lluvias.
“En el oriente, para el día de hoy (jueves), esperamos entre 5 y 10 milímetros como máximo. Será poca agua, porque tenemos vientos acelerados en niveles medios”, explicó Argeñal.
La situación será todavía más limitada en Tegucigalpa y otras zonas del centro y sur, donde Cenaos pronostica acumulados inferiores a dos milímetros. Estas precipitaciones no representan una recuperación significativa de la humedad del suelo ni una solución para el déficit que enfrentan las actividades agrícolas.
“Para el oriente sí pueden ser beneficiosas, porque ahí ha estado lloviendo. Pero para Tegucigalpa, por ejemplo, en la zona centro y sur esperamos menos de dos milímetros”, indicó el entrevistado a EL HERALDO.
Una de las razones por las que la onda no producirá lluvias más abundantes es la presencia de vientos acelerados en niveles medios de la atmósfera, con velocidades superiores a 30 kilómetros por hora entre uno y cinco kilómetros de altura, condición que limita el desarrollo vertical de las nubes.
“Ese viento no permite que las nubes crezcan mucho. Además, todavía tenemos un poco de polvo del Sahara en superficie, que también absorbe parte de la humedad que viene en camino”, explicó el especialista.
La presencia del polvo en el país es de concentraciones inferiores a 20 microgramos por metro cúbico, según Cenaos.
Explicó que la onda tropical también perderá fuerza conforme avance hacia el centro del país, debido a que durante las últimas horas de la tarde ya no encontrará las condiciones más favorables para el crecimiento de las nubes, principalmente por la disminución del calentamiento de la superficie.
En condiciones normales, una onda tropical puede tardar entre 12 y 24 horas en cruzar Honduras. Sin embargo, los vientos acelerados en niveles superiores harán que este sistema avance con mayor rapidez y pueda acercarse a la frontera con Guatemala en aproximadamente 15 horas.
Aunque se prevé el ingreso de otra onda tropical entre el lunes y martes de la próxima semana, los pronósticos indican que también será débil y dejará acumulados reducidos.