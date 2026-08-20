Onda tropical avanza al occidente; lluvias no serán suficientes para aliviar la sequía

Tegucigalpa, Honduras.- Una onda tropical de poca amplitud atraviesa Honduras y dejará lluvias y chubascos dispersos, principalmente en las regiones oriental y occidental del país, aunque las precipitaciones serán débiles y no representan un alivio suficiente para las zonas agrícolas que necesitan mayores acumulados.

De acuerdo con Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el fenómeno comenzó a ingresar por el oriente y avanzará durante las próximas horas hacia el centro y occidente, con una duración estimada de entre 12 y 15 horas.

“Es una onda de poca amplitud y va a dejar lluvias y chubascos en el oriente, principalmente durante el día de hoy. Mañana se desplazará hacia la parte occidental”, explicó Argeñal.

El meteorólogo detalló que la onda ya se encontraba cerca de Valle del Aguán, Colón, y continuaría desplazándose hacia el centro del territorio. Su llegada a Tegucigalpa podría ocurrir durante la tarde-noche de este jueves, mientras que en el occidente los chubascos se presentarían mañana viernes durante la mañana y parte del mediodía.

“Ya la tenemos cerca de El Aguán. Prácticamente está sobre esa zona y va a continuar avanzando. Probablemente, en horas de la tarde-noche, ya esté sobre Tegucigalpa”, señaló el director de Cenaos.

Las mayores acumulaciones se esperan en el oriente, donde los registros podrían oscilar entre cinco y 10 milímetros como máximo. Esta cantidad de agua puede generar algún beneficio puntual, pero resulta limitada frente a las necesidades de los cultivos afectados por la falta de lluvias.

“En el oriente, para el día de hoy (jueves), esperamos entre 5 y 10 milímetros como máximo. Será poca agua, porque tenemos vientos acelerados en niveles medios”, explicó Argeñal.