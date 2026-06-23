Colón, Yoro y La Paz concentran el 80% de la conflictividad territorial en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los conflictos relacionados con el acceso y control de la tierra representan casi la mitad de la conflictividad socioterritorial registrada en Honduras, según el último informe del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

El estudio, titulado “Informe de Conflictividad Socioterritorial: balance 2025 y perspectivas 2026”, revela además que Colón, Yoro y La Paz concentran los mayores niveles de conflictividad, territorios considerados estratégicos por su valor ecosistémico, agrícola e hídrico.

De acuerdo a los datos, siete departamentos agrupan el 79.2% de los casos documentados; Colón lidera con el 20.8%, seguido por Yoro con el 14.3% y La Paz con el 13%, zonas que coinciden con regiones de alta importancia ambiental y productiva para el país.

Ante las cifras de conflicto en los sectores del país, Kevin Isidro, asesor de justicia de Cespad, explicó que las cifras resultan preocupantes debido al incremento de desalojos y violencia en diferentes sectores del territorio nacional.

“Es importante reflexionar que en estos departamentos, en Colón y Yoro, es donde se encuentra el Valle del Aguán y parte del Valle de Sula. Quiero decir con esto que la conflictividad se concentra en territorios de alto valor ecosistémico”, apuntó el experto.

Específicamente en el caso de La Paz, el estudio destaca que la conflictividad está vinculada a su condición de zona productora de agua y presencia de reservas naturales fundamentales para el abastecimiento hídrico local, nacional y de regiones vecinas a El Salvador.