Cambiar la cultura ambiental: el gran desafío para transformar Honduras

​​​​Honduras enfrenta un desafío que trasciende los gobiernos, los períodos electorales y las instituciones públicas. Se trata de modificar una cultura ambiental que durante décadas ha normalizado prácticas que deterioran los recursos naturales y limitan las oportunidades de desarrollo. La quema de bosques, los incendios forestales provocados, la tala indiscriminada, la contaminación de ríos y quebradas, la disposición inadecuada de residuos sólidos y la expansión de sistemas productivos poco sostenibles continúan formando parte de la cotidianidad nacional, pese a que sus consecuencias son cada vez más evidentes.

El problema no radica únicamente en la falta de legislación. Honduras cuenta con un amplio marco legal ambiental y con instituciones responsables de su aplicación. Sin embargo, la persistencia de estas prácticas demuestra que las soluciones no pueden depender exclusivamente del control gubernamental. El verdadero reto consiste en transformar conductas arraigadas en millones de personas, muchas de las cuales han aprendido a relacionarse con el bosque, el agua y la tierra bajo modelos heredados de generaciones anteriores.

Esta realidad exige comprender el contexto educativo y social del país. Honduras registra un promedio de escolaridad cercano a los ocho años de estudio, mientras que en numerosos municipios rurales apenas supera los seis años. Ello obliga a replantear la forma en que se promueve la educación ambiental. Las campañas basadas únicamente en conceptos técnicos tienen un alcance limitado. La población responde mejor cuando comprende cómo la conservación mejora la producción agrícola, garantiza agua para el consumo humano, protege la salud de sus hijos y genera ingresos para la familia.

La experiencia demuestra que las personas cambian cuando observan resultados concretos. Un agricultor protege mejor una microcuenca cuando comprueba que dispone de agua durante el verano. Un ganadero adopta sistemas silvopastoriles cuando descubre que obtiene mayor productividad por hectárea. Una familia separa residuos cuando percibe beneficios económicos derivados del reciclaje. El comportamiento humano suele responder más a los incentivos que a los discursos.

Los incendios forestales representan uno de los ejemplos más visibles de esta problemática. Año tras año, miles de hectáreas de bosque desaparecen debido a quemas agrícolas mal manejadas, incendios provocados para ampliar potreros o prácticas tradicionales que ignoran el impacto ambiental acumulado. Más allá de la pérdida de árboles, cada incendio reduce la capacidad de los ecosistemas para captar agua, aumenta la erosión de los suelos, disminuye la productividad agrícola y eleva la vulnerabilidad de las comunidades frente al cambio climático.

La expansión de la ganadería extensiva también refleja la necesidad de un cambio de paradigma. Durante décadas, el desarrollo rural se ha asociado con la apertura de nuevas áreas de pastoreo, muchas veces a costa de los bosques. Sin embargo, los modelos productivos modernos demuestran que es posible incrementar la producción de carne y leche mediante sistemas silvopastoriles, agroforestales y prácticas de manejo sostenible que combinan productividad, conservación y rentabilidad.

Lo mismo ocurre con el manejo de los residuos sólidos. La acumulación de basura en calles, solares baldíos, quebradas y ríos no solo genera contaminación visual; también afecta la salud pública, incrementa el riesgo de inundaciones y deteriora la calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, esos mismos residuos pueden convertirse en una fuente de empleo y riqueza mediante cadenas de reciclaje, reutilización y aprovechamiento industrial.

Por ello, la creación de microempresas de reciclaje debería formar parte de una estrategia nacional de desarrollo. Miles de jóvenes, mujeres y productores rurales podrían incorporarse a actividades relacionadas con la clasificación, transformación y comercialización de materiales reciclables. Lo que hoy representa un problema ambiental podría convertirse en un motor de emprendimiento local y generación de ingresos.

Paralelamente, Honduras necesita impulsar un Sistema Social Forestal que reconozca económicamente a las comunidades que protegen bosques, cuencas y microcuencas. Los incentivos pueden traducirse en pagos por servicios ambientales, acceso a créditos productivos, asistencia técnica, proyectos comunitarios y oportunidades de empleo verde. Cuando la conservación genera beneficios tangibles, la protección de los recursos naturales deja de percibirse como una obligación para convertirse en una inversión.

Sin embargo, estas acciones aisladas tendrán un impacto limitado si no forman parte de una visión más amplia. Honduras necesita construir un verdadero Plan Nacional de Desarrollo Sostenible que coloque la gestión ambiental en el centro de todas las políticas públicas. La planificación territorial, la agricultura, la ganadería, la infraestructura, la energía, la educación, la salud y la gestión municipal deben articularse alrededor de un objetivo común: aumentar la productividad y el bienestar sin comprometer la base natural que sostiene la economía nacional.

Este enfoque resulta particularmente relevante frente a los desafíos del cambio climático. Honduras continúa figurando entre los países más vulnerables a fenómenos extremos como sequías, inundaciones y tormentas tropicales. En consecuencia, cada proyecto productivo, cada inversión pública y cada política sectorial debería incorporar medidas de adaptación y mitigación que fortalezcan la resiliencia del país y reduzcan futuras pérdidas económicas y sociales.

La transformación que Honduras necesita no depender únicamente de más recursos financieros. Requiere un cambio profundo de actitud. Implica comprender que el bosque es una fábrica de agua, que los residuos pueden convertirse en riqueza, que la producción agropecuaria sostenible genera más beneficios que la explotación indiscriminada y que el desarrollo económico solo será duradero si se construye sobre la conservación de los recursos naturales. La verdadera modernización del país comenzará cuando la protección ambiental deje de verse como un obstáculo y sea reconocida como la principal garantía de prosperidad para las generaciones presentes y futuras.