¿Fátima Bosch estará en Honduras? Lo que se sabe de la visita de Miss Universo

San Pedro Sula, Honduras.- Un simple arte publicado en redes sociales bastó para encender las especulaciones sobre una eventual llegada de Fátima Bosch, actual Miss Universo, a Honduras. La imagen, difundida por Carlos Rivera, propietario de la franquicia Miss Honduras Universo bajo la organización Carimaxx, muestra a la mexicana con la bandera nacional de fondo, un formato que la organización internacional utiliza habitualmente para confirmar los países que la soberana recorrerá durante su reinado. La publicación no llegó sola. En el mismo mensaje se anunció que la coronación de la nueva representante hondureña está prevista para septiembre, sin que hasta el momento se haya fijado un día exacto para el evento.

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Lo cierto es que el nombre de Bosch ya estaba ligado a la gala nacional desde hace semanas. Bryan Espinoza, codirector del certamen, confirmó públicamente durante la presentación de las candidatas que la Miss Universo en funciones podría ser la encargada de imponer la corona a la ganadora hondureña, un gesto que la organización busca convertir en costumbre para las próximas ediciones.



Por el momento, ni Miss Universo ni el equipo de Bosch han revelado una agenda oficial, fechas de traslado o actividades específicas para el país. Tampoco existe confirmación sobre si el paso de la mexicana por territorio hondureño se limitaría a la noche de coronación o si incluiría otros compromisos, tal como ha ocurrido en visitas previas de la reina universal a naciones centroamericanas. De concretarse, la llegada de Bosch continuaría un precedente que marcó un hito para el país. En julio del año pasado, la danesa Victoria Kjær Theilvig se convirtió en la primera Miss Universo en funciones en visitar Honduras desde 1981, cuando la venezolana Irene Sáez fue recibida en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Kjær llegó entonces a San Pedro Sula, sede del certamen nacional, donde fue recibida por Stephanie Cam, Miss Honduras Universo 2024, con quien mantiene una amistad forjada durante su propio paso por el concurso internacional.