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¿Fátima Bosch estará en Honduras? Lo que se sabe de la visita de Miss Universo

Un arte publicado por el dueño de la franquicia nacional del certamen abrió la puerta a una posible llegada de la reina mexicana al país.

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 15:46
¿Fátima Bosch estará en Honduras? Lo que se sabe de la visita de Miss Universo

Bosch cederá su corona a la nueva soberana universal el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico, durante la 75.ª edición del certamen.

 Foto: Instagram | @missuniverse

San Pedro Sula, Honduras.- Un simple arte publicado en redes sociales bastó para encender las especulaciones sobre una eventual llegada de Fátima Bosch, actual Miss Universo, a Honduras.

La imagen, difundida por Carlos Rivera, propietario de la franquicia Miss Honduras Universo bajo la organización Carimaxx, muestra a la mexicana con la bandera nacional de fondo, un formato que la organización internacional utiliza habitualmente para confirmar los países que la soberana recorrerá durante su reinado.

La publicación no llegó sola. En el mismo mensaje se anunció que la coronación de la nueva representante hondureña está prevista para septiembre, sin que hasta el momento se haya fijado un día exacto para el evento.

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Lo cierto es que el nombre de Bosch ya estaba ligado a la gala nacional desde hace semanas. Bryan Espinoza, codirector del certamen, confirmó públicamente durante la presentación de las candidatas que la Miss Universo en funciones podría ser la encargada de imponer la corona a la ganadora hondureña, un gesto que la organización busca convertir en costumbre para las próximas ediciones.

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Por el momento, ni Miss Universo ni el equipo de Bosch han revelado una agenda oficial, fechas de traslado o actividades específicas para el país.

Tampoco existe confirmación sobre si el paso de la mexicana por territorio hondureño se limitaría a la noche de coronación o si incluiría otros compromisos, tal como ha ocurrido en visitas previas de la reina universal a naciones centroamericanas.

De concretarse, la llegada de Bosch continuaría un precedente que marcó un hito para el país.

En julio del año pasado, la danesa Victoria Kjær Theilvig se convirtió en la primera Miss Universo en funciones en visitar Honduras desde 1981, cuando la venezolana Irene Sáez fue recibida en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Kjær llegó entonces a San Pedro Sula, sede del certamen nacional, donde fue recibida por Stephanie Cam, Miss Honduras Universo 2024, con quien mantiene una amistad forjada durante su propio paso por el concurso internacional.

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Ambas compartieron actividades como la visita al Museo para la Infancia El Pequeño Sula, además de la presencia de Kjær en la gala final del 10 de julio.

Ese antecedente histórico es justamente lo que ha impulsado la expectativa entre los seguidores del certamen hondureño, que ahora esperan que la posible llegada de Bosch se convierta en el segundo capítulo consecutivo de esa tradición apenas retomada.

La organización Carimaxx, que este año celebra 19 años al frente de la franquicia en el país, no ha descartado ni confirmado detalles adicionales, por lo que se espera que en las próximas semanas se difunda información oficial sobre la agenda de la reina mexicana rumbo a la elección de la nueva soberana de la belleza hondureña.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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