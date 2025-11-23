Miss Indonesia apoya denuncias de fraude en Miss Universo 2025: esto fue lo que dijo

La controversia que envuelve la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha encontrado un nuevo respaldo. Miss Indonesia, Sanly Liuu, publicó un mensaje en sus redes sociales apoyando las denuncias del pianista franco-libanés Omar Harfouch sobre presuntas irregularidades en el certamen celebrado en Tailandia.
"Gracias Omar Harfouch por alzar la voz y reconocer lo que muchos no ven detrás de escena. Tu voz significó más de lo que imaginas", escribió la representante indonesia en Instagram, acompañando sus palabras con una reflexión sobre los "21 días" de competencia y el esfuerzo de las participantes.
Harfouch, quien formaba parte del jurado original, renunció el martes antes de la final alegando falta de transparencia. El músico denunció la existencia de una "votación secreta" mediante la cual se habría seleccionado a las 30 semifinalistas sin participación del panel de ocho jueces oficiales.
El artista ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra la Organización Miss Universo (MUO) por presuntos delitos de abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses. En declaraciones posteriores a la gala, calificó a Bosch como "una Miss Universo de mentira".
Harfouch sostiene que, en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación, anticipó el triunfo de la representante mexicana debido a supuestos vínculos comerciales entre el presidente de la MUO, Raúl Rocha, y Bernardo Bosch, padre de la ganadora y directivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX). No ha aportado evidencias documentales de estas afirmaciones.
La polémica se intensifica con las ausencias de otros miembros del panel. El exfutbolista francés Claude Makélélé, también integrante del jurado original, informó a través de Instagram que no asistiría al evento sin ofrecer explicaciones adicionales. El escultor brasileño Romero Britto, igualmente anunciado como juez, tampoco compareció en la gala final.
Harfouch ha publicado una serie de demandas dirigidas a la organización del certamen. Entre ellas, solicita la renuncia inmediata tanto de Fátima Bosch como de Raúl Rocha, la creación de un comité independiente que diseñe un sistema electoral auditado y la extensión del reinado de Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024, por un año adicional.
El músico ha prometido que presentará pruebas en un documental de HBO programado para junio de 2026.
Miss Noruega reveló durante una transmisión en directo que varias participantes tenían conocimiento de que las diez finalistas habrían sido elegidas con quince días de antelación al evento.
En su mensaje, Liuu describió momentos difíciles vividos entre bastidores: "Presencié momentos que fueron difíciles de ver. Hubo lágrimas de mujeres que lo dieron todo en esta experiencia".
La empresa estatal mexicana emitió un comunicado negando cualquier "relación contractual vigente" con los directivos de Miss Universo. Las especulaciones apuntaban a que Bernardo Bosch, en su calidad de ejecutivo de PEMEX, habría adjudicado una licitación por 745 millones de pesos a una compañía vinculada con Raúl Rocha.
Hasta el momento, ni la Organización Miss Universo ni Fátima Bosch han emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones.