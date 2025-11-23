¿Qué ha sido de Tatiana? La "reina de los niños" ahora canta en discos para sus fans de los 90

Tatiana, quien consolidó su carrera interpretando canciones para el público infantil, ahora se presenta ante quienes crecieron con sus éxitos y buscan revivir esa nostalgia en formato nocturno.
La transformación del público de Tatiana, de 56 años, se hizo viral durante una presentación reciente en Monterrey, México.
El espectáculo tuvo lugar en un establecimiento nocturno conocido por organizar eventos con artistas que marcaron décadas pasadas.
El local utilizó la dinámica "La caja sorpresa", un formato en el que la figura invitada emerge de forma inesperada ante los asistentes.
Tatiana apareció con uno de sus característicos vestidos y botas decoradas con estrellas.
A través de Instagram, Tatiana Palacios Chapa, su nombre real, documentó su show.
"Pues resulta que mis niños de los 90's y 2000 ya crecieron! Qué divertido verlos en el antro. Gracias por crecer conmigo", escribió la artista en su publicación.
El repertorio incluyó los clásicos que definieron su trayectoria en el entretenimiento infantil mexicano.
Los asistentes corearon y bailaron canciones que formaron parte de su niñez, creando un contraste entre el ambiente nocturno del establecimiento y el contenido musical originalmente concebido para niños.