¿Miss Universo Fátima Bosch podría perder su corona?: esto dicen los expertos

La reina de belleza mexicana sí puede ser destituida porque su corona no es vitalicia. Pero no bastan las críticas en redes, se debe probar que ha incumplido el contrato con la organización

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:31
¿Miss Universo Fátima Bosch podría perder su corona?: esto dicen los expertos

La mexicana Fátima Bosch, en una imagen de su coronación que es una de las más controversiales de los últimos tiempos.

 Foto: EFE

Ciudad de México.- La reina de belleza mexicana Fátima Bosch, que se convirtió en la ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2025 ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de la competencia y la controversia se ha incrementado desde su elección.

Las acusaciones de irregularidades, la renuncia de varios jueces a pocos días de la final y un aluvión de críticas en redes sociales ha hecho que muchos se pregunten si es posible que le puedan quitar la corona.

La mexicana Fátima Bosch es atacada en redes sociales por ganar el Miss Universo 2025

Según la opinión de expertos la respuesta es sí, se puede.
Sin embargo no es algo que se pueda hacer de manera automática, ya que no se trata de una decisión sencilla de tomar y no es algo que ocurra frecuencia si se revisa en la historia de los certámenes de belleza.

En qué casos se le puede retirar la corona

Portar la corona de Miss Universo conlleva una serie de responsabilidades. La ganadora firma un contrato con la Miss Universe Organization (MUO).

En ese contrato de se establecen responsabilidades durante su reinado, entre los que destacan presencia en eventos oficiales, campañas, apariciones públicas, promoción del certamen, trabajo social y compromisos mediáticos, entre otros.

¿Por qué Miss Costa de Marfil no ganó el Miss Universo?, Raúl Rocha lo revela

Ese documento es la base legal que determina si una reina puede ser destituida o no. Y claramente los expertos coinciden en que la corona no es vitalicia, es decir, que se le puede retirar el título cuando la ganadora incumple el contrato, rompe reglas o actúa de forma que perjudique la imagen del concurso.

Y sí, ya ha pasado antes. Miss Universo puede retirar el título cuando la ganadora incumple el contrato, rompe reglas internas o actúa de forma que perjudique la imagen del concurso.
En otras palabras: la corona no es vitalicia — si la reina falla, el reinado se puede terminar.

La reacción de Osmel Sousa por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Pero, ¿le podrían quitar la corona por fraude en la elección?

En caso de que la Miss Universe Organization determinara que hubo fraude, manipulación del jurado o fallas graves en transparencia, las reglas determinan que podría activarse el protocolo para retirar el título.
Pero en este caso no existe una investigación oficial.

Medios como Milenio, Los40USA, Infobae y AS, que apelaron a fuentes especializadas indican que sí puede haber destitución.

Según Milenio para que ocurra la organización debe abrir un proceso formal pero antes debe comprobarse al menos uno de estos factores.

"Irregularidades en el sistema de votación, calificación o elección. Incumplimiento del contrato por parte de la ganadora: negarse a eventos, romper obligaciones o actuar contra los valores del certamen", detalla el medio.

Miss Universo: Sheinbaum pide a Fiscalía informar si investiga a Raúl Rocha

Otro escenario es que "una autoridad externa determine que hubo fallos graves que invalidan el resultado".

Sin alguna de estas causas cualquier rumor es suficiente para revertir la coronación. Ya que no basta con las críticas virales o protestas públicas, la mera sospecha sin tener evidencias claras o las simples dudas de los fanáticos o de otras candidatas del certamen.

Mientras son peras o son manzanas y las opiniones a causa de los rumores de irregularidades siguen divididas en las redes sociales, la mexicana Fátima Bosch es la Miss Universo 2025 y de eso no hay duda.

