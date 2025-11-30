¿Miss Universo Fátima Bosch podría perder su corona?: esto dicen los expertos

Ciudad de México.- La reina de belleza mexicana Fátima Bosch, que se convirtió en la ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2025 ha estado en el ojo del huracán desde el inicio de la competencia y la controversia se ha incrementado desde su elección. Las acusaciones de irregularidades, la renuncia de varios jueces a pocos días de la final y un aluvión de críticas en redes sociales ha hecho que muchos se pregunten si es posible que le puedan quitar la corona.

Según la opinión de expertos la respuesta es sí, se puede.

Sin embargo no es algo que se pueda hacer de manera automática, ya que no se trata de una decisión sencilla de tomar y no es algo que ocurra frecuencia si se revisa en la historia de los certámenes de belleza.

En qué casos se le puede retirar la corona

Portar la corona de Miss Universo conlleva una serie de responsabilidades. La ganadora firma un contrato con la Miss Universe Organization (MUO). En ese contrato de se establecen responsabilidades durante su reinado, entre los que destacan presencia en eventos oficiales, campañas, apariciones públicas, promoción del certamen, trabajo social y compromisos mediáticos, entre otros.

Ese documento es la base legal que determina si una reina puede ser destituida o no. Y claramente los expertos coinciden en que la corona no es vitalicia, es decir, que se le puede retirar el título cuando la ganadora incumple el contrato, rompe reglas o actúa de forma que perjudique la imagen del concurso. Y sí, ya ha pasado antes. Miss Universo puede retirar el título cuando la ganadora incumple el contrato, rompe reglas internas o actúa de forma que perjudique la imagen del concurso.

En otras palabras: la corona no es vitalicia — si la reina falla, el reinado se puede terminar.



Pero, ¿le podrían quitar la corona por fraude en la elección?

En caso de que la Miss Universe Organization determinara que hubo fraude, manipulación del jurado o fallas graves en transparencia, las reglas determinan que podría activarse el protocolo para retirar el título.

Pero en este caso no existe una investigación oficial. Medios como Milenio, Los40USA, Infobae y AS, que apelaron a fuentes especializadas indican que sí puede haber destitución. Según Milenio para que ocurra la organización debe abrir un proceso formal pero antes debe comprobarse al menos uno de estos factores. "Irregularidades en el sistema de votación, calificación o elección. Incumplimiento del contrato por parte de la ganadora: negarse a eventos, romper obligaciones o actuar contra los valores del certamen", detalla el medio.