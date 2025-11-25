¿Por qué Miss Costa de Marfil no ganó el Miss Universo?, Raúl Rocha lo revela

El empresario mexicano, dio unas declaraciones a la periodista Adela Micha, en las que dijo que Miss Costa de Marfil no ganó porque necesitaba visa para entrar a 175 países.

Ciudad de México, México.- En un argumento penoso que sigue hundiendo la credibilidad de la Organización Miss Universo , su presidente, el mexicano Raúl Rocha , dijo la razón por la que Miss Costa de Marfil , Olivia Yace, no ganó la corona, a pesar de que se perfilaba como una de las grandes favoritas de esta edición.

"Entre a Google", dijo Rocha, "¿(en) cuántos países necesita visa para entrar?... 175 (...) La chamba es por un año de Miss Universo, 175 países le piden visa a Costa de Marfil", dijo para reforzar lo que estaba expresando.

Y continuó: "Queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”.

Según el directivo de la organización, hay países que se tardan meses para emitir el documento, y que entonces se le iba a ir el año como Miss Universo en esa espera.

Rocha señaló que este es un aspecto que el jurado toma en cuenta en su evaluación, y que no solo es un asunto de simpatía y belleza. Y resaltó el impacto mediático que ha tenido Fátima Bosch en sus redes sociales, donde solo Instagram ya suma 3.3 millones de seguidores.

El argumento de Rocha es penoso para una organización que incluye tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo, que no tienen las mismas condiciones ni el mismo perfil migratorio.

Lo que se ha generado tras el Miss Universo y las controversias que se dieron antes del final de la edición ha puesto en duda una credibilidad que la organización ha tratado de defender, pero que su presidente no ha hecho más que cargar la leña para seguir echándola al fuego.

Ante el caso de Fátima Bosch, cuyo triunfo ha sido puesto en duda por las irregularidades denunciadas por dos de los jurados que declinaron su participación en el certamen, y la consecuente renuncia de Olivia Yace como Miss Universo África y Oceanía, y su desvinculación total con el Miss Universo, la organización ha salido en su propia defensa negando que existió algún favoritismo motivado por intereses de Rocha en sus negocios fuera del certamen.