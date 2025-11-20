Miss México se convierte en la nueva Miss Universo 2025

Bangkok, Tailandia.- Una nueva reina de la belleza fue electa en Miss Universo 2025, se trata de Fátima Bosch, Miss México, quien con su belleza, gracia y talento fue elegida por los jueces para portar la corona en grandiosa ceremonia celebrada nuevamente en Tailandia.

La originaria de México compitió con 120 hermosas mujeres de alrededor del mundo, entre los que se encontraban nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera palestina en la historia del concurso.

La nueva Miss Universo logró destacarse en las cuatro actividades que determinaron el listado inicial de candidatas que fue nombrado en la gala celebrada a las 8:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia (7:00 de la noche, hora de Honduras del día jueves 20 por la diferencia horaria).