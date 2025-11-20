Miss México se convierte en la nueva Miss Universo 2025

Bangkok, Tailandia.- Una nueva reina de la belleza fue electa en Miss Universo 2025, se trata de Fátima Bosch, Miss México, quien con su belleza, gracia y talento fue elegida por los jueces para portar la corona en grandiosa ceremonia celebrada nuevamente en Tailandia.
La originaria de México compitió con 120 hermosas mujeres de alrededor del mundo, entre los que se encontraban nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera palestina en la historia del concurso.
La nueva Miss Universo logró destacarse en las cuatro actividades que determinaron el listado inicial de candidatas que fue nombrado en la gala celebrada a las 8:00 de la mañana del viernes 21 de noviembre en Tailandia (7:00 de la noche, hora de Honduras del día jueves 20 por la diferencia horaria).
La nueva reina de belleza recibió la corona de manos de Miss Universo 2024, Victoria Kjær, en un momento lleno de emoción y aplausos.
Esta es la tercera vez que México logra que su país porte la corona de Miss Universo y represente a la nación alrededor del mundo.
La primera en ganar la corona fue Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2020 (el certamen se llevó a cabo en mayo de 2021).
La mexicana protagonizó uno de los momentos más virales del concurso, cuando exigió respeto al tailandés Nawat Itsaragrisil, encargado de montar el certamen en Bangkok y quien la mandó callar durante una sesión retransmitida en directo.
La cuarta finalista de la 74.ª edición fue Miss Costa de Marfil, la tercera finalista Miss Filipina, la segunda Miss Venezuela y la primera finalista Miss Tailandia.
Nuevamente, Miss Universo volvió a ser historia, pues por primera vez participó una candidata de Palestina, Nadeen Ayoub, quien se destacó en las actividades previas a la gala final. Llamó la atención que para el desfile de traje de baño utilizó un burkini, al igual que las candidatas de Pakistán y Emiratos Arabes.