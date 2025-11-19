Así es Bernardo Bosch, el hermano de Miss México del que toda Tailandia habla

La presencia de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 ya tenía cautivado al público en Bangkok, aunque fue su hermano mayor, Bernardo Bosch Fernández, quien terminó ocupando buena parte de la conversación digital.
Su paso por la capital tailandesa multiplicó reacciones, elogios y comentarios que irrumpieron en redes asiáticas y añadieron un matiz mediático al entorno de la delegación mexicana.
El interés que generó en Tailandia escaló con rapidez gracias a publicaciones de seguidores y contenido viral creado por la comunidad LGBT de la región.
La apariencia del joven mexicano fue motivo de memes, mensajes de admiración y comparaciones constantes con la representante nacional, a quien muchos usuarios califican como favorita en esta edición del concurso.
El nombre de Bernardo se ubicó en tendencia entre internautas de distintos países del continente que resaltaron el parecido entre ambos y lo describieron como “guapo”.
Bernardo es ingeniero industrial egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Gobernanza y Comunicación Política obtenida en la George Washington University.
Originario de Tabasco y con 28 años, combina actividades en política local con visitas a comunidades vulnerables donde documenta necesidades sociales.
También forma parte del seguimiento a los negocios familiares, enfocados en la ganadería Brahman, uno de los sectores tradicionales de la región.
La relación entre Bernardo y Fátima ya circulaba en videos y fotografías compartidos por la propia Miss Universo México, quien suele mostrar momentos familiares en sus redes. Estas imágenes facilitaron que los seguidores del certamen identificaran al joven durante su estancia en Bangkok, lo que contribuyó al aumento acelerado de su notoriedad en plataformas digitales.
La viralidad alcanzó su punto más alto cuando se difundió un video del missólogo filipino Pawee Ventura junto a la representante de la belleza mexicana.
Ventura comentó entre risas: “Me enamoro, me enamoro de tu hermano”, una frase que generó miles de reacciones. Más tarde, cuando se mencionó que Bernardo tiene pareja, el creador de contenido bromeó con “¿Puedo ser su número dos?”. Esa secuencia detonó una avalancha de comentarios, likes y publicaciones que reforzaron el interés de la audiencia asiática.
La conversación se amplificó con rapidez y posicionó su nombre como tendencia en Tailandia, lo que incluso elevó el seguimiento hacia la delegación mexicana en los días previos al certamen final.