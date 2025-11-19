¿Estaba cansado?: Nodal revela por qué no dedicó su Latin Grammy a Ángela Aguilar

Después de la polémica generada en redes sociales porque Christian Nodal no agradeció a Ángela Aguilar cuando recibió el premio Latin Grammy, el cantante explicó por qué no mencionó su esposa.
Y es que Nodal, tras recibir su premio agradeció a su equipo y habló de su trayectoria, sin mencionar a su pareja.
“Muchísimas gracias de todo corazón, a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros... Toda la inspiración. Gracias, significa mucho para mí, es un orgullo, un honor... Me falta Alex Ramírez, Rebeca, JP... Sony Music, gracias por siempre tratarme como familia, los amo muchísimo.¡Arriba Caborca, Sonora! Y ¡Arriba la raza latina!”, fueron sus palabras.
Fue al salir del Reclusorio Oriente, donde lo dejaron libre del proceso por falsificación de documentos, que reaccionó ante los medios de comunicación sobre lo ocurrido y aclaró que al mencionar familia también involucra a su esposa.
"Mi esposa es mi familia, su familia es mi familia, mi hija es mi familia, mis padres son mi familia, mis hermanos son mi familia”, comenzó diciendo.
Asimismo, argumentó que la razón por no nombrarla fue debido a sus exhaustivas jornadas labores por su reciente gira por los Estados Unidos.
“No sé si han visto mi agenda, he estado muy cansado, esa misma noche tenía un show, por tres noches seguidas”, expresó.
El intérprete aseguró que le gustaría tener mejores discursos, pero improvisa mucho. "Eso fue lo del momento y creo que más de una persona se merecía un discurso mega especial porque muchos me dedicaron fortaleza, su tiempo, me aguantaron en el estudio, una de ellas fue mi esposa y para mí fue muy fácil decir familia”.
Y es que además, la actitud de Nodal durante la entrega de premios Latín Grammy también detonó severas críticas en redes sociales.
Los internautas no dudaron en criticar al cantante, ya que en años anteriores dedicó mensajes a sus exparejas Belinda y Cazzu.
Su esposa, Ángela, no dudó en responder a los malos comentarios y a la polémica generada, destacando la importancia de la familia y el vínculo que hay entre todos.
“No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma. La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan”, expresó Ángela al asegurar que agradece el privilegio de ver brillar a su esposo en su propio momento.