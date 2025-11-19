¿Estaba cansado?: Nodal revela por qué no dedicó su Latin Grammy a Ángela Aguilar

“No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así, y yo sí. Es un privilegio que agradezco con toda el alma. La vida me ha dado una familia que se expande en cariño, en talento y en historias que se entrelazan”, expresó Ángela al asegurar que agradece el privilegio de ver brillar a su esposo en su propio momento.