La respuesta de Fátima Bosch al "fraude": primer día de trabajo como Miss Universo 2025

Fátima Bosch utilizó su cuenta de Instagram, donde supera los 2.9 millones de seguidores, para compartir las primeras fotografías oficiales tras obtener la corona el pasado 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.
En la primera publicación aparece sobre una cama sosteniendo la corona y la banda de Miss Universo, acompañada del mensaje: "Un nuevo capítulo comienza para una reina cuya dedicación y trabajo duro la han traído hasta este momento".
La segunda imagen muestra a la mexicana durante lo que describe como "la hora dorada", con un mensaje que indica: "En la hora dorada, brilla aún más. Esta toma es un backstage de la producción oficial de Miss Universo. Manténganse atentos a los resultados finales".
Un tercer contenido documenta el primer día de trabajo de Bosch como Miss Universo 2025, con material del detrás de cámaras de la sesión fotográfica oficial.
La coronación de Fátima Bosch tomó por sorpresa a la audiencia en el Impact Arena de Bangkok, donde las favoritas según expertos en concursos de belleza eran las representantes de Tailandia, Costa de Marfil y Filipinas. El anuncio del triunfo mexicano generó abucheos en el recinto.
El pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció como juez días antes de la final, publicó acusaciones sobre un supuesto fraude en el certamen. El artista afirmó en Instagram que Bosch era "una Miss Universo de mentira" y sugirió vínculos comerciales entre Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, y Bernardo Bosch, padre de la ganadora y empresario vinculado a la petrolera estatal Pemex.
Harfouch había declarado 24 horas antes de la final que México ganaría el certamen, argumentando falta de transparencia en el proceso de selección. La organización Miss Universo rechazó las acusaciones y calificó sus procedimientos como "transparentes y supervisados".
El nombre de Fátima Bosch se hizo conocido antes de la final cuando protagonizó un enfrentamiento con Nawat Itsaragrinsil, jefe del comité organizador del certamen en Tailandia.
El incidente, transmitido en directo a principios de noviembre, mostró a la mexicana exigiendo respeto y negándose a quedarse callada durante una discusión.
Raúl Rocha salió en defensa de la candidata y amenazó con acciones legales contra Nawat. Tras dos semanas de tensión, ambos empresarios se reunieron en Bangkok y anunciaron haber limado asperezas, sin aclarar el estado de las acciones legales.
El lunes previo a la final, Nawat apareció conmovido hasta las lágrimas en una conferencia de prensa donde se disculpó.
México no ganaba el título de Miss Universo desde 2010, cuando lo obtuvo Ximena Navarrete. Las anteriores mexicanas coronadas fueron Lupita Jones en 1991 y Alicia Machado en 1996, esta última compitiendo por Venezuela tras nacionalizarse en ese país.