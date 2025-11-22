La respuesta de Fátima Bosch al "fraude": primer día de trabajo como Miss Universo 2025

El pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció como juez días antes de la final, publicó acusaciones sobre un supuesto fraude en el certamen. El artista afirmó en Instagram que Bosch era "una Miss Universo de mentira" y sugirió vínculos comerciales entre Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, y Bernardo Bosch, padre de la ganadora y empresario vinculado a la petrolera estatal Pemex.