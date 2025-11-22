Venganza, nostalgia y Linda Hamilton: todo lo que necesitas saber de la temporada final de Stranger Things

A estas alturas es imposible que no hayan visto nada relacionado con ‘Stranger Things’ o que, como mínimo, no les suene ese nombre. Y es que la serie de Netflix, una de las más vistas de la historia, ha sido un fenómeno de masas durante los últimos años. Pero toda historia llega a su fin y ahora, la serie que batió récords en la plataforma e inspiró toda una ola de cultura oscura y moda con estética ochentera-noventera, estrena su última temporada por todo lo alto.