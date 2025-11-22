¿5 años de prisión? Todos los detalles del proceso judicial contra Chiara Ferragni por fraude benéfico

La empresaria e influencer italiana compareció el 4 de noviembre ante el Tribunal de Milán, acusada de fraude agravado por la venta de productos bajo supuestos fines benéficos.
El caso, conocido como "Pandoro Gate", ha marcado la caída más pronunciada en la carrera de una de las pioneras del blogging de moda.
En 2022, la empresa Balocco comercializó dulces navideños tipo Pandoro con el logotipo de Ferragni a más de nueve euros, el triple del precio habitual, bajo la promesa de que las ventas generarían una donación para el hospital infantil Regina Margherita de Turín.
Las investigaciones posteriores revelaron que la donación se había realizado antes de la campaña y su monto no dependía de las ventas.
La Autoridad de Competencia italiana impuso una multa de un millón de euros a las empresas de Ferragni, mientras que Balocco recibió una sanción de 400,000 euros.
El escándalo llevó al gobierno italiano a establecer la denominada "Ley Ferragni", que impone multas a productos benéficos que no informen con claridad el porcentaje real destinado a causas sociales.
La fiscalía también investiga una operación similar realizada en 2023 con huevos de chocolate de Pascua.
Se estima que Ferragni facturó alrededor de dos millones de euros con estas campañas, según los demandantes. La empresaria ha pagado un total de 3,4 millones de euros entre sanciones, acuerdos con consumidores y donaciones.
Ferragni compareció el 4 de noviembre ante el Tribunal de Milán y optó por un procedimiento judicial abreviado. Al salir de la audiencia, declaró: "Este es un momento difícil en mi vida, creo que comprenderán si no deseo hacer más declaraciones".
Durante la vista, el juez examinó las solicitudes de partes afectadas para presentarse al proceso, constatando que la mayoría habían sido retiradas tras alcanzarse acuerdos de resarcimiento. Una mujer de 76 años recibió 500 euros como compensación después de sentirse estafada al considerar que estaba realizando una compra benéfica.
Ferragni llegó a un acuerdo con varias asociaciones de consumidores que incluía una donación de 200.000 euros a favor de una entidad dedicada a apoyar mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, la asociación Casa del Consumatore rechazó una oferta de 5.000 euros y solicitó en cambio una campaña en redes sociales para prevenir estafas.
Se espera el veredicto en enero de 2026. De ser declarada culpable, Ferragni podría enfrentar hasta cinco años de prisión, aunque expertos legales consideran improbable una condena tan severa.