¿5 años de prisión? Todos los detalles del proceso judicial contra Chiara Ferragni por fraude benéfico

Ferragni llegó a un acuerdo con varias asociaciones de consumidores que incluía una donación de 200.000 euros a favor de una entidad dedicada a apoyar mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, la asociación Casa del Consumatore rechazó una oferta de 5.000 euros y solicitó en cambio una campaña en redes sociales para prevenir estafas.