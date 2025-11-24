Raúl Rocha niega fraude en Miss Universo y anuncia demandas por difamación

Ciudad de México, México.- El presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, negó este lunes las acusaciones de fraude que han circulado sobre la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza, y anunció acciones legales contra medios de comunicación que hayan difundido informaciones que considere difamatorias. A través de Instagram, el mexicano publicó un comunicado en el que explica sus negocios con la petrolera estatal de su país, Pemex, un vínculo que ha alimentado las acusaciones de supuesto fraude en vista de que el padre de la nueva Miss Universo, Bernardo Bosch Hernández, forma parte de la directiva de la compañía energética.

Rocha aseguró que la firma Soluciones Gasíferas del Sur, de su propiedad, firmó en febrero de 2023 un contrato de 11 meses con Pemex por un valor cercano a los 40 millones de dólares, tras ganar una licitación convocada por el área de Exploración y Producción, en la que Bosch Hernández actuaba entonces como coordinador ejecutivo. Como lo hizo la estatal en un comunicado, el mexicano negó cualquier relación actual con Pemex y dijo que adquirió el 50 % de la organización Miss Universo (MUO, en inglés) en enero de 2024, casi un año después de la firma del contrato con Pemex. Pemex dijo por su parte en un comunicado el domingo que "no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández (a través de redes sociales) se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo".