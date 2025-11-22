  1. Inicio
De llamarla "cabeza hueca" a tomarla de la mano: el cambio de Nawat Itsaragrisil con Fátima Bosch

Fátima Bosch pasó de ser insultada por Nawat Itsaragrisil a recibir un gesto cordial del directivo en un evento oficial tras su coronación como Miss Universo 2025

  • 22 de noviembre de 2025 a las 13:46
La sucesión de episodios entre Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, y Nawat Itsaragrisil volvió a captar miradas tras un encuentro reciente que modificó por completo la lectura pública del conflicto.

 Fotos: Cortesía redes sociales
La interacción entre ambos dejó una estampa inesperada que contrastó con el agravio que había marcado su relación desde una convivencia privada.

 Foto: Cortesía redes sociales
Semanas atrás, durante un encuentro no oficial, el directivo tailandés lanzó el calificativo “cabeza hueca” contra la representante mexicana.

 Foto: Instagram | @missuniversethailand
La expresión se volvió viral de inmediato y encendió una ola de indignación que exigía consecuencias para el ejecutivo. Nada cambió en la estructura del certamen y la ahora reina de belleza continuó con su preparación en medio de una intensa presión mediática.

 Foto: Captura de pantalla | TikTok
Aun con esa carga, Bosch mantuvo una postura prudente mientras avanzaba hacia la final celebrada en Bangkok, donde el veinte de noviembre obtuvo la corona y reforzó su presencia como figura central del certamen.

 Fotos: Instagram | @nawat.tv y @fatimaboschfdz
El episodio que renovó la conversación ocurrió la mañana siguiente de la coronación. Durante un acto oficial, un video difundido por el usuario Luis Fernando F muestra a Bosch poniéndose de pie para dirigirse al escenario.

 Foto: Captura de pantalla | TikTok
Nawat Itsaragrisil extendió la mano para acompañarla en ese trayecto, gesto que muchos consideraron una señal de reconciliación pública.

 Foto: Captura de pantalla | TikTok
La escena provocó reacciones mixtas. Una parte de la audiencia elogió su educación y serenidad. Otra insistió en que el semblante de Bosch revelaba incomodidad.

 Fotos: Instagram | @nawat.tv y @fatimaboschfdz
La tabasqueña respondió con cortesía y un aplomo que sus seguidores destacaron en numerosos comentarios.

 Foto: Instagram | @missuniversethailand
El gesto público consolidó una imagen distinta de la disputa.

 Foto: Instagram | @nawat.tv
Para algunos, fue un intento de suavizar tensiones. Para otros, un acto obligado por el protocolo.

 Foto: Instagram | @nawat.tv
Lo cierto es que Bosch ha mostrado una templanza que la acompaña desde el inicio de la controversia y que ahora, como Miss Universo, refuerza la percepción de una figura capaz de navegar escenarios complejos sin perder compostura ni propósito.

 Foto: Instagram | @fatimaboschfdz
