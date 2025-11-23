Fátima Bosch: Petróleos Mexicanos niegan nexo con el dueño de Miss Universo pese al contrato millonario

Ciudad de México, México.- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) negó que exista una relación con los dueños del concurso Miss Universo y el reciente triunfo en el certamen de la mexicana Fátima Bosch Fernández, hija de un directivo de la empresa petrolera. En un comunicado, emitido este domingo, Pemex señaló que no tiene una relación contractual con la firma Soluciones Gasíferas del Sur, empresa propiedad de Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, y agregó que tampoco tiene injerencia con los directivos del certamen de belleza.

Además, dijo que el mensaje de felicitación en redes sociales a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo fue publicado "en el marco del entusiasmo popular generado por el triunfo" de la mexicana. "Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente", apuntó Pemex en el comunicado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La estatal también aclaró que "no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo". Tras el triunfo se dio a conocer en medios mexicanos que Fátima Bosch era hija de Bernardo Bosch Hernández, actual subdirector de Seguridad y Salud de Petróleos Mexicanos y quien fue coordinador ejecutivo en el área de exploración y producción de Pemex en 2023 cuando la petrolera otorgó un contrato millonario a la empresa propiedad de Rocha.