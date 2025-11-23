  1. Inicio
Polémica rodea a Fátima Bosch: contrato millonario vincula a su padre con presidente de Miss Universo

Un contrato millonario de la petrolera estatal mexicana Pemex vincula al padre de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con Raúl Rocha Cantú, actual presidente de la organización del certamen

  • 23 de noviembre de 2025 a las 10:20
1 de 12

En 2023, Petróleos Mexicanos asignó mediante licitación un contrato por 745.6 millones de pesos a un consorcio donde participa Soluciones Gasíferas del Sur, empresa de Raúl Rocha Cantú, actual presidente de Miss Universo, según reportan medios mexicanos.

Foto: Instagram
2 de 12

La adjudicación ocurrió cuando Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch, reciente ganadora del certamen, ocupaba un cargo directivo en la petrolera.

 Foto: Instagram
3 de 12

El documento 640853806 establece un acuerdo entre Pemex y un consorcio liderado por Servicios PJP4 de México y la compañía de Rocha Cantú.

Foto: Instagram
4 de 12

El proyecto contempló la "construcción de ductos terrestres para recolección y transporte de hidrocarburos en los Activos de Producción de PEP, Zona Sur", con un plazo de ejecución de 328 días entre febrero y diciembre de 2023.

 Foto: Instagram
5 de 12

La obra incluyó sistemas anticorrosión, señalización, instrumentación de monitoreo, construcción de oficinas administrativas, plataformas, caminos de acceso e interconexiones de tuberías para transporte de crudo y gas.

 Foto: Instagram
6 de 12

Pemex reservó la ubicación exacta bajo argumentos de seguridad nacional.

 Foto: Instagram
7 de 12

Rocha Cantú adquirió el 50% de Miss Universo en 2023. Ese mismo año, su empresa ganó la licitación petrolera que tramitó la Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación de Pemex el 7 de febrero.

 Foto: Instagram
8 de 12

Bernardo Bosch Hernández, ingeniero con casi tres décadas en la petrolera, ocupaba un cargo directivo en 2023, aunque el área bajo su responsabilidad no participó en la licitación, que siguió los procedimientos regulares de adjudicación.

 Foto: Instagram
9 de 12

En 2019, la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó por diez años al no justificar ingresos de 6.5 millones de pesos superiores a su sueldo como servidor público entre 2011 y 2015. La sanción fue revocada en 2020.

 Foto: Instagram
10 de 12

Desde octubre pasado funge como subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.

 Foto: Instagram
11 de 12
12 de 12
