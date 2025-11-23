  1. Inicio
Pepe Aguilar estalla contra las mexicanas: "Dejen de fregarse entre sí por Ángela"

El cantante mexicano utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las críticas que ha recibido Ángela Aguilar durante su actual gira de conciertos

  • 23 de noviembre de 2025 a las 09:14
Desde el palco de consolas en El Paso, Texas, Pepe Aguilar documentó el espectáculo de su hija y aprovechó la ocasión para desmentir varios señalamientos que han circulado en plataformas digitales.

 Foto: Instagram
A través de dos grabaciones publicadas en sus cuentas oficiales, el intérprete abordó dos de las principales controversias que rodean las presentaciones de Ángela.

Foto: Instagram
"Puro playback... no, no es cierto. Lo que es cantar en vivo señores", expresó con ironía mientras captaba la actuación de la artista.

 Foto: Instagram
El material audiovisual buscaba contrarrestar las acusaciones sobre el uso de pistas pregrabadas, una de las críticas más difundidas en redes durante esta temporada de conciertos.

 Foto: Instagram
Asimismo, mostró las gradas del recinto para rebatir los comentarios sobre supuesta baja venta de entradas. "Que no les digan, que no les cuenten, ahí está la gente en El Paso, Texas", señaló.

 Foto: Instagram
Aguilar se refirió directamente a la dinámica de críticas entre compatriotas, particularmente entre el público femenino. "Ojalá pronto las mexicanas dejen de fregarse entre sí. Todos estamos en el mismo barco, está bien loco que las chavas se acaben a las chavas", manifestó el cantante.

 Foto: Instagram
El artista vinculó esta situación con el incremento de mensajes negativos que su hija ha enfrentado desde el inicio de su relación con Christian Nodal. S

 Foto: Instagram
Las palabras de Pepe Aguilar generaron debate al incluir una comparación entre géneros respecto al comportamiento en internet. "En datos duros, la verdad es que en redes sociales los hombres no somos tan argüenderos como las mujeres", afirmó, antes de añadir que México destaca como el país donde más se critica a los propios connacionales.

 Foto: Instagram
