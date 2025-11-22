Humberto Zurita explica por qué no se casará con Stephanie Salas pese a estar enamorado

Por su parte, Stephanie Salas, de 55 años, describió los fundamentos de su relación con Zurita: "Estamos en una etapa madura, padre, para compartir y nos aportamos. Él me aporta muchas cosas y me da mucha fortaleza y madurez. Yo también a él, a mi manera, a mi edad también y vivencias. Creo que nos complementamos padre".