Humberto Zurita explica por qué no se casará con Stephanie Salas pese a estar enamorado

Humberto Zurita y Stephanie Salas mantienen una relación sentimental desde 2022 que les ha llevado a compartir no solo su vida personal, sino también diversos proyectos profesionales sobre las tablas. Sin embargo, el actor de 71 años ha dejado claro que no contempla el matrimonio en esta etapa de su vida.
Durante la promoción de "El Seductor", su nueva producción teatral dirigida por el propio Zurita y protagonizada junto a Salas, Chantal Andere y Gina Varela, el intérprete abordó las razones por las que no considera necesario formalizar legalmente su vínculo con la nieta de Silvia Pinal.
"Creo que no se debería de casar ya, porque se divorcian a los dos días, porque cuesta mucho dinero, estamos ahorrando, andamos austeros...", señaló en tono distendido ante los medios de comunicación.
Más allá de la ironía, Zurita profundizó en su postura respecto al matrimonio, manifestando que no comparte la necesidad de realizar ceremonias o rituales para consolidar una relación.
"Tú no tienes que refrendar tu amor frente a nadie; creo que los jóvenes que tienen esa madurez, sí deben consolidar su amor con su pareja a través de un matrimonio", expresó para el programa mexicano Venga la Alegría.
El actor, viudo de Christian Bach desde 2019 y padre de dos hijos fruto de aquel matrimonio, estableció una clara distinción entre las etapas vitales y las decisiones que corresponden a cada una de ellas.
Por su parte, Stephanie Salas, de 55 años, describió los fundamentos de su relación con Zurita: "Estamos en una etapa madura, padre, para compartir y nos aportamos. Él me aporta muchas cosas y me da mucha fortaleza y madurez. Yo también a él, a mi manera, a mi edad también y vivencias. Creo que nos complementamos padre".
La cantante y actriz destacó que ambos conforman "una pareja muy positiva" que integra a sus respectivas familias y disfruta de la vida en común sin necesidad de estar permanentemente bajo los focos públicos.