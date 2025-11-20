  1. Inicio
La reacción de Osmel Sousa por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Osmel Sousa celebró una vez más que acertó con su pronóstico de que Fátima Bosch sería la nueva Miss Universo 2025, incluso por la polémica que protagonizó

  • 20 de noviembre de 2025 a las 22:23
Osmel Sousa celebró el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

Foto: Instagram/zardelabelleza

Miami, Estados Unidos.- Una vez más, Osmel Sousa, el famoso "zar de la belleza" celebró que una vez más acertó quién sería la ganadora de Miss Universo.

Y es que entre sus favoritas para llevarse la corona estaba la hermosa Fátima Bosch, Miss México.

"Pasan los años y mi instinto sigue intacto", aseguró Osmel en un video publicado en sus redes sociales celebrando el momento exacto en que se nombra a Bosch como la nueva representante de la belleza.

Las polémicas que marcaron a Miss Universo en Tailandia previo a la final

Desde que Osmel renunció como asesor de Miss Universo, afirmó que sería la mexicana la que se llevaría el título, no solo por la polémica con Nawat Itsaragrisil, sino por sus cualidades.

"Tiene todas las cualidades para ser una tronco de ganadora y después, con este tronco de alboroto que se armó con ella, todos los medios van a querer hablar con ella. Para el concurso eso va a ser muy bueno", expresó en ese momento.


