La reacción de Osmel Sousa por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Miami, Estados Unidos.- Una vez más, Osmel Sousa, el famoso "zar de la belleza" celebró que una vez más acertó quién sería la ganadora de Miss Universo.

Y es que entre sus favoritas para llevarse la corona estaba la hermosa Fátima Bosch, Miss México.

"Pasan los años y mi instinto sigue intacto", aseguró Osmel en un video publicado en sus redes sociales celebrando el momento exacto en que se nombra a Bosch como la nueva representante de la belleza.