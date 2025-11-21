  1. Inicio
Raúl Rocha evita preguntas sobre supuesto fraude tras coronación de Fátima Bosch

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, evitó responder preguntas incómodas y pidió a periodistas enviar consultas por adelantado

Un momento tenso se viralizó cuando una reportera de CNN lo cuestionó sobre si el concurso fue amañado y él rechazó la interrogante.

Bangkok, Tailandia.- Desde su primera rueda de prensa, la corona de Fátima Bosch como Miss Universo, cuya triunfo ha sido cuestionado por acusaciones de fraude, está en el ojo del huracán. Los organizadores tuvieron que enfrentar incómodas preguntas de varios medios a los que prefirieron ignorar.

El propio dueño y presidente de la organización Miss Universo (MUO, en inglés), el mexicano Raúl Rocha, se vio obligado a descartar las preguntas relacionadas con estas polémicas, tras haber pedido por escrito a los periodistas sobre qué iban a preguntar de antemano.

Un incómodo momento fue captado por distintos medios, y se viralizó en redes sociales, luego de que una periodista de CNN confrontó a Rocha, quien posa junto a Miss Universo Rébeca Rosch para la conferencia de prensa.

La periodista lo aborda y le consulta ¿Si el concurso fue amañado?, a lo que Rocha se acerca a ella y le muestra algo en su celular, detallándole que no puede hacer este tipo de preguntas y que eso ya se había acordado.

@paocaniamo The journalist clarifies the post regarding “If the pageant was rigged?” and Miss Universe owner Raul Rocha responds and discloses parts of their conversation. What do you think? #MissUniverse2025 #MissUniverse #PaoCaniamo ♬ original sound - Pao Caniamo

Esta es solo uno de los muchos momentos polémicos que han surgido tras la coronación. La página Real Pageanthology, especializada en concursos de belleza, dijo en Instagram que, con el resultado anunciado, "ya nada será igual", pues la MUO "escoge" a la ganadora "sin importarle nada más", un comentario que agitó el debate en redes sociales, donde un aluvión de internautas rechazaron el triunfo de la mexicana.

Al respecto, la canadiense Natalie Glebova, Miss Universo 2005, quien se sumó a último minuto al panel de jueces en vista de las renuncias de esta semana, recordó que en años anteriores los resultados contaban con el respaldo de una firma contable, un aspecto que cree que debe recuperarse y que puso como condición para volver a ser parte del jurado.

