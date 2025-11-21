Raúl Rocha evita preguntas sobre supuesto fraude tras coronación de Fátima Bosch

Bangkok, Tailandia.- Desde su primera rueda de prensa, la corona de Fátima Bosch como Miss Universo, cuya triunfo ha sido cuestionado por acusaciones de fraude, está en el ojo del huracán. Los organizadores tuvieron que enfrentar incómodas preguntas de varios medios a los que prefirieron ignorar.
El propio dueño y presidente de la organización Miss Universo (MUO, en inglés), el mexicano Raúl Rocha, se vio obligado a descartar las preguntas relacionadas con estas polémicas, tras haber pedido por escrito a los periodistas sobre qué iban a preguntar de antemano.
Un incómodo momento fue captado por distintos medios, y se viralizó en redes sociales, luego de que una periodista de CNN confrontó a Rocha, quien posa junto a Miss Universo Rébeca Rosch para la conferencia de prensa.
La periodista lo aborda y le consulta ¿Si el concurso fue amañado?, a lo que Rocha se acerca a ella y le muestra algo en su celular, detallándole que no puede hacer este tipo de preguntas y que eso ya se había acordado.
Esta es solo uno de los muchos momentos polémicos que han surgido tras la coronación. La página Real Pageanthology, especializada en concursos de belleza, dijo en Instagram que, con el resultado anunciado, "ya nada será igual", pues la MUO "escoge" a la ganadora "sin importarle nada más", un comentario que agitó el debate en redes sociales, donde un aluvión de internautas rechazaron el triunfo de la mexicana.
Al respecto, la canadiense Natalie Glebova, Miss Universo 2005, quien se sumó a último minuto al panel de jueces en vista de las renuncias de esta semana, recordó que en años anteriores los resultados contaban con el respaldo de una firma contable, un aspecto que cree que debe recuperarse y que puso como condición para volver a ser parte del jurado.