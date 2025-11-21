Raúl Rocha evita preguntas sobre supuesto fraude tras coronación de Fátima Bosch

Bangkok, Tailandia.- Desde su primera rueda de prensa, la corona de Fátima Bosch como Miss Universo, cuya triunfo ha sido cuestionado por acusaciones de fraude, está en el ojo del huracán. Los organizadores tuvieron que enfrentar incómodas preguntas de varios medios a los que prefirieron ignorar.

El propio dueño y presidente de la organización Miss Universo (MUO, en inglés), el mexicano Raúl Rocha, se vio obligado a descartar las preguntas relacionadas con estas polémicas, tras haber pedido por escrito a los periodistas sobre qué iban a preguntar de antemano.

Un incómodo momento fue captado por distintos medios, y se viralizó en redes sociales, luego de que una periodista de CNN confrontó a Rocha, quien posa junto a Miss Universo Rébeca Rosch para la conferencia de prensa.