¿Quién es la familia de Fátima Bosch, la reina de Miss Universo 2025?

La nueva Miss Universo 2025, Fátima Bosch, proviene de una familia con arraigadas raíces en el ámbito público y político de México, ¿quiénes son? A continuación te lo detallamos.
Su madre, Vanessa Fernández Balboa, proviene de un núcleo ligado al mundo de la belleza, ya que varias de sus hermanas, Mónica Fernández y Claudia Fernández, han sido reinas de certámenes locales. Se sabe que es una mujer reconocida en el ámbito cultural y social en Tabasco.
El padre de Fátima, Bernardo Bosch Hernández, es ingeniero por la Universidad Iberoamericana. Desde 2017, ocupa un cargo en Pemex, asesorando al Director General de Exploración y Producción.
Bernardo ha trabajado en gestión pública, programas de responsabilidad social y en promover la transparencia en la industria petrolera.
Mónica Fernández Balboa, tía materna de las Miss Universo 2025, es una figura reconocida en la política mexicana. Es exsenadora por el movimiento Morena, fue presidenta del Senado y actualmente dirige el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Bernardo Bosch es el hermano de Fátima Bosch. Al igual que ella, es originario de Tabasco y estudió ingeniería industrial. Recientemente, en mayo de 2024, Bernardo concluyó su maestría en Comunicación Política y Gobernanza en la George Washington University en Washington, D.C.
Aunque ha mantenido un perfil un tanto discreto, no ha evitado figurar en redes sociales. A sus 28 años se dedica a la política local en su Estado natal, visitando comunidades vulnerables y atendiendo necesidades sociales. También participa activamente en la gestión de la empresa familiar, enfocada en la ganadería Brahman.
Bernardo ha demostrado ser un hermano muy unido a la nueva reina de belleza, a través de sus redes sociales le escribió: "Fátima, estoy muy orgulloso de ti. Del gran trabajo que hiciste, de tu disciplina, de tus convicciones y de la fuerza con la que defendiste cada paso de este camino".
Durante entrevistas, Fátima ha manifestado que ha tenido que luchar contra obstáculos desde su infancia, incluyendo bullying y dificultades relacionadas con TDAH y dislexia, pero que ha logrado superarlos gracias al apoyo de su hermano y sus padres.
"Estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, trabajadora, que da lo mejor de sí a los demás", expresó en una de sus más recientes entrevistas.
Fátima se coronó como la ganadora del Miss Universo 2025, llenado de orgullo a su familia y a su país. El evento se llevó a cabo el pasado jueves -20 de noviembre- en Tailandia.