Raul Rocha, dueño de Miss Universo es acusado por red de contrabando

Ciudad de México. La controversia continúa a menos de una semana del concurso Miss Universo 2025, en el que fue coronada la Miss México, Fátima Bosch. Luego de una entrevista en la que el dueño de Miss Universo México reconoció que la organización no eligió a la representante de Costa de Marfil porque necesitaba visa para 157 países, el periodista mexicano Carlos Loret de Mola reveló que el Gobierno Federal de México obtuvo una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universe.

La orden de aprehensión, según Loret de Mola, es por contrabando de huachicol, un combustible adulterado, y tráfico de armas para el narcotráfico, por lo que acordó con la Fiscalía General de la República (FGR) ser testigo protegido.



La trama que involucra a Raúl Rocha Cantú

Según información difundida por medios como Infobae, Reforma, El Financiero y El Universal, el periodista indicó que el 21 de octubre de este año, el dueño de Miss Universe acudió a la FGR y pidió ser testigo protegido para dar información a las autoridades sobre contrabando de hidrocarburos, redes financieras, y vínculos con funcionarios y empresarios. La información difundida por varios medios mexicanos detalla que la orden de aprehensión contra Rocha Catú fue librada el 15 de noviembre por delincuencia organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Sin embargo, fue hasta el 19 de noviembre que la Fiscalía General de la República formalizó el acuerdo para que el empresario entregara información en calidad de testigo colaborador o testigo protegido. El periodista reveló además que el 18 de noviembre fue detenida Mari Carmen “N”, alias “La Fiscal”, presuntamente funcionaria pública que cooperaba con esta red en la que se sindica a Rocha Cantú.



La organización con la que se menciona a Rocha Cantú

Las acusaciones detallan que la organización en la que se menciona a Cantú adquiría y distribuía combustible robado o proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria correspondiente. Además, según la investigación de la Secretaría de Seguridad y la FGR, se detalla que la red operaba mediante empresas de seguridad privada utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento.