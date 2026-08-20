La semilla de Escuelas Amigables germina con el proyecto Guardianes del Ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela Roberto Suazo Córdova, ubicada en la colonia 21 de febrero de Comayaguela, cerró una etapa y abrió otra con el lanzamiento del proyecto Guardianes del Ambiente: Dale vida a los residuos, una iniciativa que busca convertir el reciclaje en un hábito permanente dentro y fuera del centro educativo.
El nuevo proyecto nace como una semilla del programa Escuelas Amigables con el Ambiente, impulsado por EL HERALDO junto con sus empresas patrocinadoras, experiencia que durante los últimos meses permitió que estudiantes, docentes y padres de familia asumieran un papel activo en el cuidado del entorno.
La comunidad educativa de la Roberto Suazo Córdova decidió tomar los aprendizajes obtenidos y transformarlos en un programa propio, con la meta de mantener viva la cultura del reciclaje durante los próximos años.
La subdirectora del centro educativo, Norma Palada, destacó que cuando el proyecto de Escuelas Amigables con el Ambiente comenzó, a inicios de febrero, la comunidad educativa no imaginaba el impacto que tendría en los estudiantes ni en las familias.
“Ahora ellos ven una botella y ya saben que no es basura, sino algo que puede volver a utilizarse. Entienden que podemos reducir los residuos y mantener un ambiente como todos lo merecemos”, explicó Palada al valorar la experiencia.
La transformación también se refleja en la manera en que los alumnos observan los residuos que encuentran en su entorno. Una botella plástica, una hoja de papel, una lata o un envase dejaron de ser simplemente desechos y comenzaron a ser vistos como materiales que pueden tener una segunda oportunidad.
Ese cambio de mentalidad es precisamente uno de los principales objetivos de Guardianes del Ambiente: formar estudiantes capaces de identificar los residuos, separarlos y comprender que el reciclaje también puede convertirse en una herramienta para generar recursos en beneficio de su propio centro educativo.
El proyecto involucrará a toda la comunidad escolar: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. La propuesta contempla jornadas de reciclaje y venta de materiales durante el año, con actividades programadas para junio y octubre.
Entre los materiales que podrán recolectarse se encuentran botellas y envases plásticos, cartón, aluminio, papel, cobre y componentes eléctricos o electrónicos que se encuentren dañados o hayan dejado de utilizarse.
La maestra Gladys Marina Ramírez explicó que el propósito va más allá de recoger residuos dentro de las instalaciones educativas. La intención es que los estudiantes trasladen ese comportamiento a todos los espacios en los que se desenvuelven.
“Queremos seguir con esta educación y formar en los niños el hábito de que, dondequiera que vayan, a la iglesia, al campo o a cualquier otro lugar, si encuentran un residuo o un bote, lo recojan”, manifestó.
La docente consideró que la formación ambiental debe convertirse en una práctica cotidiana. Por eso, el mensaje de la escuela es que después de un partido de fútbol, una fiesta, un cumpleaños o cualquier actividad social, la basura debe recogerse y clasificarse.
Para los alumnos, el proyecto representa además una oportunidad de aprender que el cuidado ambiental y la generación de recursos pueden caminar de la mano.
Daniela Aceituno, representante de Recicladora Diamante, destacó que el reciclaje puede convertirse en un modelo de emprendimiento desde edades tempranas.
“Del reciclo al recurso”, resumió Aceituno al explicar que los niños pueden aprender desde las aulas cómo aprovechar materiales que normalmente terminarían en la basura y convertirlos en una fuente de valor.
Los estudiantes también asumieron protagonismo en la presentación del nuevo proyecto. Elian Alessandro Alemán, presidente del gobierno escolar, explicó ante la comunidad educativa los objetivos, participantes, duración y mecanismos de recolección que tendrá Guardianes del Ambiente.
"El objetivo es promover la educación ambiental y la cultura del reciclaje mediante la participación de alumnos, docentes y padres de familia”, expuso el estudiante durante la presentación.
Sarahí Durón, alumna de quinto grado, resumió desde la perspectiva de la niñez el propósito de la iniciativa: cuidar el medio ambiente, evitar tirar basura, reutilizar los objetos y convertirse en una guardiana del entorno.