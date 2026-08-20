La semilla de Escuelas Amigables germina con el proyecto Guardianes del Ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- La Escuela Roberto Suazo Córdova, ubicada en la colonia 21 de febrero de Comayaguela, cerró una etapa y abrió otra con el lanzamiento del proyecto Guardianes del Ambiente: Dale vida a los residuos, una iniciativa que busca convertir el reciclaje en un hábito permanente dentro y fuera del centro educativo.

El nuevo proyecto nace como una semilla del programa Escuelas Amigables con el Ambiente, impulsado por EL HERALDO junto con sus empresas patrocinadoras, experiencia que durante los últimos meses permitió que estudiantes, docentes y padres de familia asumieran un papel activo en el cuidado del entorno.

La comunidad educativa de la Roberto Suazo Córdova decidió tomar los aprendizajes obtenidos y transformarlos en un programa propio, con la meta de mantener viva la cultura del reciclaje durante los próximos años.

La subdirectora del centro educativo, Norma Palada, destacó que cuando el proyecto de Escuelas Amigables con el Ambiente comenzó, a inicios de febrero, la comunidad educativa no imaginaba el impacto que tendría en los estudiantes ni en las familias.

“Ahora ellos ven una botella y ya saben que no es basura, sino algo que puede volver a utilizarse. Entienden que podemos reducir los residuos y mantener un ambiente como todos lo merecemos”, explicó Palada al valorar la experiencia.

La transformación también se refleja en la manera en que los alumnos observan los residuos que encuentran en su entorno. Una botella plástica, una hoja de papel, una lata o un envase dejaron de ser simplemente desechos y comenzaron a ser vistos como materiales que pueden tener una segunda oportunidad.