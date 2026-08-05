Cinco centros educativos son certificados como Amigables con el Ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- Un Congreso Infantil marcó el cierre de diez semanas intensas de aprendizaje, capacitaciones y mucha diversión coronando a los centros educativos capitalinos que transformaron sus aulas y comunidades en bastiones de sostenibilidad ambiental. Los Centros de Educación Básica (CEB) Lempira, Rafael Pineda Ponce #2, Ramón Calix Figueroa, Roberto Sosa y Roberto Suazo Córdova, fueron certificadas como Escuelas Amigables con el Ambiente tras ser emisores para 2,500 estudiantes y esparcir el mensaje de la conciencia y la protección ambiental del planeta Tierra.

Asimismo, entre las escuelas participantes se distinguió a la Escuela Más Amigable con el Ambiente, la Escuela de Mayor Efecto Multiplicador y la Escuela con Mayor Impacto Ambiental. Con el mall La Galería como escenario, los integrantes de los cinco Clubes Ecológicos compartieron sus experiencias en el transcurso de la iniciativa ecológica, cómo estas enseñanzas han quedado en sus conciencias y sus planes para seguir expandiendo la cultura del cuidado el ambiente para crear un entorno seguro y garantizar un futuro más verde en el país. A lo largo del proyecto, los escolares aprendieron sobre economía circular y la regla de las tres R, crearon huertos escolares y compostaje, plantaron árboles, estudiaron el ciclo del agua, el ahorro de energía y los ecosistemas locales, además de organizar ferias de reciclaje y jornadas de acopio de residuos.

Carlos López, alumno de la Escuela de Varones Lempira, expresó con entusiasmo que aprendió a reutilizar cosas que muchos consideran desechos e invitó a la población a recoger y depositar la basura en su lugar para construir un mejor país.

Premiaciones a los héroes

El momento más esperado de la jornada, que inició con la entonación del Himno Nacional, llegó con la entrega de los reconocimientos especiales y certificaciones para cada una de las instituciones y participantes. El Centro de Educación Básica Roberto Suazo Córdova se consagró como la Escuela Más Amigable con el Ambiente. La institución fue premiada con 10,000 lempiras en orden de compra de ferretería por parte de MADECONSA, 10,000 lempiras en Equipos Industriales, 5,000 lempiras en efectivo donados por Reciclaje Diamante, 60 kits completos de útiles escolares de Compañía Distribuidora (CODIS), una función de cine en Metrocinemas valorada en 10,000 lempiras, un kit de primeros auxilios de la Cruz Roja Hondureña valorado en 10,000 lempiras y su dote de libros por parte de Santillana Honduras.

Posteriormente, el CEB Rafael Pineda Ponce #2 se hizo acreedor al galardón como la Escuela de Mayor Efecto Multiplicador, recibiendo 10,000 lempiras en ferretería de MADECONSA, 10,000 lempiras en Equipos Industriales, 5,000 lempiras en efectivo de Reciclaje Diamante, la función de cine en Metrocinemas, el kit de primeros auxilios de Cruz Roja y el suministro de libros de Santillana Honduras.

A continuación, el CEB Ramón Cálix Figueroa fue condecorado como la Escuela con Mayor Impacto Ambiental, obteniendo 5,000 lempiras en ferretería de MADECONSA, 5,000 lempiras en efectivo de Reciclaje Diamante, 5,000 lempiras en Equipos Industriales, la función de cine, el kit de primeros auxilios y el otorgamiento de libros de texto.

Luego, la Escuela de Varones Lempira recibió su certificación, L5,000 en ferretería, L5,000 en Equipos Industriales, la función de cine, kit de primeros auxilios y material didáctico.

De igual forma, el CEB Roberto Sosa recibió su certificación oficial junto a premios en ferretería, cine, kit de primeros auxilios y libros de texto.

El director del CEB Roberto Suazo Córdova, Leonel Puerto, destacó el profundo impacto y cambio generado en los alumnos, agradeciendo a EL HERALDO por liderar una iniciativa que trae tanta educación y transformación a las nuevas generaciones. En su discurso de clausura, Glenda Estrada, jefa de redacción en EL HERALDO, felicitó a los Clubes Ecológicos que obtuvieron su insignia de héroes ambientales tras abrazar sin temor esta cruzada por el planeta. Estrada instó a los pequeños a no claudicar y a multiplicar la semilla del cuidado del medio ambiente para convertirla en una nueva forma de vida, reafirmando que la confianza del país está puesta en ellos.

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