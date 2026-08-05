Nestlé: "Queremos que sigan con esa imaginación y ganas de cuidar el ambiente"

Tegucigalpa, Honduras.- Durante diez semanas, Nestlé acompañó a 2,500 estudiantes de centros educativos de la capital en un proceso de educación ambiental que les enseñó la importancia de reciclar y reutilizar materiales, como parte del proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente 2026, impulsado por EL HERALDO. Este año la iniciativa llegó a cinco centros educativos: Rafael Pineda Ponce, Ramón Cálix Figueroa, Roberto Suazo Córdova, Roberto Sosa y Escuela de Varones Lempira. Durante el proyecto, Nestlé acompañó el proceso de formación con actividades enfocadas en el reciclaje, la reutilización de materiales y el contacto directo de los estudiantes con la naturaleza.

Lynda Marín, gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé, destacó que el principal objetivo fue dejar conocimientos que perduren más allá del cierre del proyecto. "Estamos muy contentos de haber participado en este gran proyecto que tiene un impacto a futuro, porque no es que lo estamos terminando hoy, sino que sabemos que estamos sembrando mucho conocimiento de cuidado ambiental a todos esos niños y niñas que participaron en el proyecto de Escuelas Amigables con el Ambiente", expresó. La empresa, a través de su programa "Reciclando Ando con Nestlé", realizó actividades en las que los estudiantes transformaron materiales que normalmente terminarían en la basura en objetos útiles para el hogar. Un ejemplo de ello es que las latas fueron reutilizadas como maceteras elaboradas con materiales reciclados y otros objetos creados por los propios alumnos durante una inducción dirigida por Nestlé en alianza con Vanguardia.

"Como Nestlé llevamos a las escuelas actividades para que los niños, a través de su creatividad, transformaran lo que para nosotros son desechos. También pudimos disfrutar con ellos el poder tocar la tierra porque sembramos plantitas ornamentales a través de esas manos que van a transformar el futuro de Honduras", comentó Marín. Estas acciones, forman parte de "Reciclando Ando con Nestlé", la campaña que promueve la reutilización de materiales y el aprovechamiento de plásticos postconsumo mediante un modelo de economía circular.