¿Por qué unas colonias de Tegucigalpa reciben agua más seguido que otras?

Tegucigalpa, Honduras.- El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, explicó las razones por las que algunos sectores de Tegucigalpa reciben agua con mayor frecuencia que otros, pese a que todos forman parte del mismo sistema de distribución.
La diferencia está relacionada con la ubicación de las colonias dentro de la red, las interconexiones existentes y las condiciones de las líneas de conducción que abastecen a cada zona de la capital.
“La colonia Miraflores, la Cerro Grande y Tepeyac, por ejemplo, les corresponde un calendario diferente. No todas las colonias tienen los mismos días de servicio porque dependen de cómo están conectadas dentro del sistema de distribución”, explicó Boquín.
En el caso de Miraflores Sur, los vecinos tuvieron agua el sábado 1 de agosto y volverán a recibir el servicio el jueves 6, jueves 13, jueves 20 y jueves 27 de agosto. Es decir, la espera no es de nueve días, sino de entre cinco y siete días aproximadamente.
El gerente de la UMAPS detalló que esto ocurre porque Tegucigalpa no cuenta con líneas independientes para cada colonia. “El sistema funciona mediante interconexiones, por eso una zona puede tener ventajas dependiendo de su ubicación dentro de la red”, señaló.
Añadió que “cuando intentamos abastecer sectores como Tepeyac, el agua debe pasar por la parte baja del bulevar Juan Pablo II, una zona que también recibe servicio por esa misma interconexión”, manifestó.
La frecuencia del servicio también depende de la ubicación geográfica. En La colonia Cerro Grande zona 4, por ejemplo, los habitantes no recibieron agua el sábado 1 de agosto y el servicio está programado para regresar el sábado 8, luego el 17 y el 26 de agosto.
En cambio, sectores como Cerro Grande zona 3 y zona 2 enfrentan mayores dificultades debido al comportamiento de la línea 23, una de las redes que históricamente ha generado retos para las operaciones de la UMAPS.
“Tenemos contemplados trabajos complementarios para el próximo año en esa línea, incluyendo cambios en el diámetro de la tubería para aumentar la capacidad de distribución”, detalló Boquín.
La línea 23 abastece no solamente la Cerro Grande, sino también a sectores cercanos a Promdeca, por lo que las colonias conectadas a esa red son de las más afectadas cuando existen limitaciones en la distribución.
Otro ejemplo es Lomas del Mayab; el calendario establece suministro para el 12 y 21 de agosto. Según UMAPS, estas fechas responden a la capacidad actual del sistema y a la ubicación de cada colonia.
Boquín señaló que estos sectores presentan mayores restricciones porque se encuentran en zonas donde las condiciones hidráulicas son más complejas y algunas tuberías pueden cerrarse o quedar fuera de servicio con mayor facilidad.
Ante esta situación, la recomendación de la UMAPS es que los abonados mantengan un uso responsable del agua mientras avanzan los proyectos destinados a mejorar la red y lograr una distribución más equitativa en Tegucigalpa.