¿Por qué unas colonias de Tegucigalpa reciben agua más seguido que otras?

Tegucigalpa, Honduras.- El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, explicó las razones por las que algunos sectores de Tegucigalpa reciben agua con mayor frecuencia que otros, pese a que todos forman parte del mismo sistema de distribución.

La diferencia está relacionada con la ubicación de las colonias dentro de la red, las interconexiones existentes y las condiciones de las líneas de conducción que abastecen a cada zona de la capital.

“La colonia Miraflores, la Cerro Grande y Tepeyac, por ejemplo, les corresponde un calendario diferente. No todas las colonias tienen los mismos días de servicio porque dependen de cómo están conectadas dentro del sistema de distribución”, explicó Boquín.

En el caso de Miraflores Sur, los vecinos tuvieron agua el sábado 1 de agosto y volverán a recibir el servicio el jueves 6, jueves 13, jueves 20 y jueves 27 de agosto. Es decir, la espera no es de nueve días, sino de entre cinco y siete días aproximadamente.

El gerente de la UMAPS detalló que esto ocurre porque Tegucigalpa no cuenta con líneas independientes para cada colonia. “El sistema funciona mediante interconexiones, por eso una zona puede tener ventajas dependiendo de su ubicación dentro de la red”, señaló.